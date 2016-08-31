Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'nin, Avrupa Birliği İnovasyon Birliği 2016 Endeksi'nde bir üst lige yükseldiğini bildirdi.

Özlü, yazılı açıklamasında. Türkiye'nin yükselen notu ile Norveç, İspanya, İtalya ve Yunanistan gibi ülkeler arasına girdiğini belirtti.

AB ile kıyaslandığında Türkiye'nin 2008-2014 arasındaki inovasyon performans artışının durağan seyrettiğini ancak özellikle 2015'te güçlü bir yükseliş gösterdiğini kaydeden Özlü, "2014 yılı Ar-Ge harcamalarının kritik değer olan yüzde 1 seviyesini aşmasıyla birlikte güçlü ve sağlıklı gelişmesini sürdüren Türkiye, bu alandaki notunu artırarak Inovasyon Birliği Endeksi altındaki son grup olan 'inovasyonda iddiası olmayan ülkeler' seviyesinden 'orta seviyede inovatif olan ülkeler' grubuna yükseldi." ifadelerini kullandı.

Özlü, bu noktada başta TÜBİTAK olmak üzere Ar-Ge desteği veren tüm kuruluşların ve araştırmacıların Ar-Ge faaliyetlerinin etkilerinin büyük payı olduğunun altını çizdi.

İnovasyon performansı hesaplanırken, kamu ve özel sektörün Ar-Ge harcamalarının, uluslararası bilimsel makale sayısının, kamu-özel sektör iş birliği ile üretilen bilimsel yayın sayısının, uluslararası patent başvurularının dikkate alındığını belirten Özlü, "Türkiye neredeyse tüm indikatörler bağlamında gelişim gösterdi. En iyi performans gösterdiği alanlar ise 'pazar için ve işletme için inovatif ürünlerin satışı' oldu." bilgisini verdi.