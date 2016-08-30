30 Ağustos 2016 Salı
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30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun!30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun!
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'İnandığımız yoldan vazgeçmeyeceğiz'

Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde yaptığı konuşmada,"Kim ne derse desin. İnandığımız yoldan vazgeçmeyeceğiz. Ölüm, kimden ve nereden gelirse gelsin inandığımız yoldan vazgeçmeyeceğiz1 dedi.
'İnandığımız yoldan vazgeçmeyeceğiz'
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kütahya Dumlupınar'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde konuştu. Cumhuriyet'in kurucu değerlerine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, "Hep beraber sormayacak mıyız? Devasa Osmanlı İmparatorluğu nasıl bir Anadolu bıraktı bize … Yakın tarihimiz çok iyi bilmeliyiz. Bilmeliyiz ki, bir daha aynı tuzaklara düşmemeliyiz. Aynı tuzaklara bu ülkeyi düşürmemeliyiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Askeri olmaya da devam edeceğiz. Kim ne derse desin. İnandığımız yoldan vazgeçmeyeceğiz. Ölüm, kimden ve nereden gelirse gelsin inandığımız yoldan vazgeçmeyeceğiz. Siyaset köşeyi dönme değil… siyasetin özü halka hizmet etmektir. Cumhuriyet'in kurucu değerlerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin vazgeçmemesi lazım. Cumhuriyet'in kurucu değerleri çok önemlidir. Çünkü bu değerler üzerine Türkiye Cumhuriyeti inşa edilmiştir" diye konuştu. 

Kılıçdaroğlu'nu dinleyenler, "Dik dur eğilme bu millet seninle" sloganı attı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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