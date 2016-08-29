Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin "Demokrasiyi kökleştirmek için atacağı her adımın 30 Ağustos ruhuna eklenen yeni bir zafer olduğunu" bildirdi. Kılıçdaroğlu, anayasal rejimi ortadan kaldırmak, laik, demokratik, sosyal hukuk devletini yıkmak, cumhuriyeti, birlik ve beraberliği bozmak isteyen tüm odaklar ve terör şebekelerinin bu duvara çarpıp, yenilmeye mahkum olduğunu kaydetti.

Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, "30 Ağustos 1922,'Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım' diyen halkımızın gür sesinin bütün dünyada yankılandığı gündür. O gün, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığında dünyanın mazlum milletlerine umut veren bir zafer kazanılmıştır." ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün bu zaferin önemini, “30 Ağustos Savaşı, Türk tarihinin en önemli dönüm noktasını oluşturur. Milli tarihimiz çok büyük ve çok parlak zaferlerle doludur. Fakat Türk milletinin burada kazandığı zafer kadar kesin sonuçlu, yalnız bizim tarihimize değil, dünya tarihine yeni bir yön vermekte kesin etkili bir meydan savaşı hatırlamıyorum” sözleriyle tanımladığını belirten Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün 30 Ağustos Zaferi'nin ikinci yıl dönümünde yaptığı konuşmaya da atıfta bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bu konuşmada Atatürk'ün genç cumhuriyetin sorumluluğunu "Efendiler, artık vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor. İlim ve hüner, yüksek medeniyet, hür düşünce ve hür zihniyet istiyor' şeklinde özetlediğini belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Kemal’in çizdiği bu hedef doğrultusunda ve 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ülküsüne bağlılıkla, daha özgür ve daha çağdaş bir ülke olmanın mücadelesini veriyor. Bu nedenledir ki demokrasimizi kökleştirmek için atacağımız her adım, 30 Ağustos ruhuna eklenen yeni bir zaferdir. 15 Temmuz gecesinde de açıkça görüldüğü gibi, TBMM’nin tüm üyeleri ve yurttaşlarımız Cumhuriyetimiz ve parlamenter demokrasimize yönelen tüm saldırılar karşısında bir duvardır. Anayasal rejimi ortadan kaldırmak; laik, demokratik, sosyal hukuk devletini yıkmak, cumhuriyetimizi, birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyen tüm odaklar ve terör şebekeleri bu duvara çarpıp, yenilmeye mahkumdur.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta 30 Ağustos Zaferi’ni kazanan ve büyük dehasıyla ülkemizin geleceğine ışık tutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor; gazilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum."