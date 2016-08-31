31 Ağustos 2016 Çarşamba
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Kılıçdaroğlu, Beştepe kararını değiştirmedi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Beştepe'deki adli yıl açılış törenine katılmama kararını değiştirmedi.
Kılıçdaroğlu, Beştepe kararını değiştirmedi
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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ilk defa Beştepe'de yapılacak olan adli yıl açılış törenine katılmama kararını değiştirmedi. 

Başbakan Binali Yıldırım'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun Beştepe'de düzenlenecek adli yıl açılış törenine katılmama kararı ile ilgili "Bir kez daha davette bulunuyorum"  demesinin ardından Kılıçdaroğlu'nun kararını değiştirmediği öğrenildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke ise konuyla ilgili, "Kuvvetler ayrılığına gölge düşüren herhangi bir adımın parçası olmayacağız" açıklamasında bulundu.

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