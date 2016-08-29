MHP Genel Başkanı Bahçeli: "MHP, TSK'nın başarılı olması, Türkiye'nin terörizmle savaşından alnının akıyla çıkması hususunda elinden gelen her türlü katkı ve manevi desteği eksiksiz verecek." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündemdeki konuları değerlendirmek üzere düzenlediği basın toplantısında, "MHP, TSK'nın başarılı olması, Türkiye'nin terörizmle savaşından alnının akıyla çıkması hususunda elinden gelen her türlü katkı ve manevi desteği eksiksiz verecek, hükümetin arkasında sağlam şekilde duracaktır. Kahramanlarımıza diyorum ki, ne kadar katil örgüt varsa gidin bulun, alayını birden imha edin. Biz yanınızdayız, sonuna kadar arkanızdayız." diye konuştu.