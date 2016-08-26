CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin insanları her gün acıyla uyanmamalı. Terörün her türlüsünü bu topraklardan, yurttaşların gündeminden sonsuza kadar çıkarmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şırnak'taki terör saldırısına ilişkin, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin insanları her gün acıyla uyanmamalı. Terörün her türlüsünü bu topraklardan, yurttaşların gündeminden sonsuza kadar çıkarmalıyız. Bu hain saldırılar birliğimizi asla bozamayacak. Cizre'de şehit düşen evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum."