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TBMM'den 'Che Guevara' açıklaması

TBMM Başkanı Kahraman'ın, Che Guevara ile ilgili sözlerine Meclis'ten, 'Gençlere, Küba sosyalist devriminde yer alan bir şahsın değil, tarihteki binlerce kahraman ve önderin rol model olarak örnek alınabileceğini tavsiye etti' açıklaması yapıldı.
TBMM'den 'Che Guevara' açıklaması
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TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, Kahraman'ın, Rize'nin, Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilişinin 555. yılı dolayısıyla dün düzenlenen kutlama etkinliklerindeki konuşmasına dair bazı basın organlarında çıkan haberler üzerine, yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Sayın Kahraman tarafından gerçekleştirilen konuşmada, Küba sosyalist devriminde yer alan bir şahsın değil, kendi milli değerlerimizi özümsemiş, ülkemizin müreffeh ve barış dolu aydınlık geleceğinin teminatı olan gençlerimize, tarihimizdeki binlerce kahraman ve önderin rol model olarak örnek alınabileceği ve takip edilebileceği tavsiye edilmiştir." ifadelerine yer verildi. 

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