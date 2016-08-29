29 Ağustos 2016 Tarihli ve 29816 Sayılı Resmî Gazete
MEVZUAT
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
— İstanbul Ticaret Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İstanbul Ticaret Üniversitesi Teknolojistik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticaret Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Özyeğin Üniversitesi Enerji Verimli Elektronik, Aydınlatma Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— TED Üniversitesi Ticaret Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği