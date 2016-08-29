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Resmi Gazete

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Resmi Gazete
Sayı: 29816

29 Ağustos 2016 Tarihli ve 29816 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÅÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  İstanbul Ticaret Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İstanbul Ticaret Üniversitesi Teknolojistik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticaret Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Özyeğin Üniversitesi Enerji Verimli Elektronik, Aydınlatma Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  TED Üniversitesi Ticaret Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

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