28 Ağustos 2016 Pazar
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Elbistan'da 5 bin kişi hastanelik oldu

Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi'nde 5 binden fazla kişi, yüksek ateş, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle hastanelere başvurdu
Elbistan'da 5 bin kişi hastanelik oldu
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Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi'nde 5 binden fazla kişi, yüksek ateş, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Serum tedavisi uygulanan vatandaşların büyük bir bölümü taburcu edilirken, sorunun, ilçenin içme suyu şebekesinden kaynaklandığı iddia edildi.

Elbistan'da akşam saatlerinden itibaren yüksek ateş, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle 3 binden fazla kişi hastanelerin acil servislerine başvurdu. Hastanalerde yoğunluk yaşanırken, ihtiyaç üzerine tüm aile sağlık merkezleri açılarak aile hekimleri de göreve çağırıldı. Serum tedavisi uygulanan vatandaşların büyük bir bölümü taburcu edilirken, sorunun ilçenin içme suyu şebekesinden kaynaklandığı ileri sürüldü.

Valilik açıklama yaptı

Konuyla ilgili Kahramanmaraş Valiliği yazılı açıklama yaparak, sudan numuneler alınarak inceleme yapıldığı belirtildi. Sonuçlar kesinleşinceye kadar, içme suyunun kaynatılarak içilmesi tavsiyesinde bulunulan açıklamada şöyle denildi:

"İshal, bulantı, karın ağrısı gibi şikayetler ile ilgili hastanelerimize ve aile hekimliklerimize müracaat eden vatandaşlarımızın hiçbirinde hayati tehlike söz konusu olmayıp, gerekli tıbbi müdahaleler yapılarak taburcu edilmişlerdir. Ayrıca İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğümüzce su numuneleri alınarak Halk Sağlığı İl Müdürlüğümüze gönderilmiş ve detaylı laboratuvar çalışması yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın laboratuvar sonuçları kesinleşinceye kadar içme suyunu kaynatarak kullanması uygun görülmektedir. 

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığımızca da konu ile ilgili gerekli adli işlem ve soruşturma başlatılmıştır. Kahramanmaraş Valiliğimiz koordinesinde, Kahramanmaraş Büyük Şehir Belediyesi, KASKİ, Sağlık Kuruluşları ve ilgili birimlerle kriz merkezi oluşturulmuş olup sorunun kaynağının tespiti ve gerekli tedbirlerin alınması ile ilgili çalışmalar titizlikle yürütülmektedir."

Bakanlık takip ediyor

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Elbistan'da içme suyundan 5 bin vatandaşın etkilendiğini açıkladı. Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın konuyla bizzat ilgilendiğini duyurarak şu ifadeleri paylaştı:

"Elbistan'da içme suyundan etkilenen 5000 vatandaşımıza geçmiş olsun. Sağlık Bakanımız sayın Recep Akdağ konuyu bizzat takip ediyor."

Kaynak: Haber Kaynağı
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