30 Ağustos 2016 Salı
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30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun!30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun!
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'10 günlük tatil için 1 yıl borca girmeyin'

Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Altay, "Vatandaşımız çok dikkat etmeli, hesabını çok iyi yapmalı ve bütçesine göre hareket ederek bankaların oyununa gelmemeli" ifadesini kullandı
'10 günlük tatil için 1 yıl borca girmeyin'
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Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay, vatandaşların Kurban Bayramı dolayısıyla verilen kredilere karşı dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Bankalarca krediler o kadar cazip süslenerek vatandaşlara sunuluyor ki vatandaşlarımız da kanıyorlar. Kandıkları için de 10 günlük bir bayram tatili için yılın 12 ayını taksit ödemekle geçiriyorlar. Vatandaşlarımız 10 günlük tatil için bir yıl borca girmesin." dedi.

Altay,  yaptığı açıklamada, bayram dönemlerinde bankaların vatandaşları kredi almaya teşvik etmek amacıyla çeşitli cazip teklifler sunduğunu söyledi.

Bankaların müşterilerini cezbetmek için "tatil kredisi" veya "indirimli geleneksel bayram kredisi" şeklinde sunumlar yaparak kredi kullandırdıklarına dikkati çeken Altay, "Önümüzde Kurban Bayramı var. Özellikle bayramlarda vatandaşlarımız ilerisini düşünmeden kredi çekiyor. Bankalarca krediler o kadar cazip süslenerek vatandaşlara sunuluyor ki vatandaşlarımız da kanıyorlar. Kandıkları için de 10 günlük bir bayram tatili için yılın 12 ayını taksit ödemekle geçiriyorlar. Vatandaşlarımız 10 günlük tatil için bir yıl borca girmesin." diye konuştu. 

Özellikle yaklaşan bayramlarda bankaların "geleneksel bayram kredisi" şeklinde sunum yapmalarına tepki gösteren Altay, şunları kaydetti:

"Geleneksel bayram kredisi diye bir şeyler çıkmış. Bizim gelenek ve göreneğimizde veya geçmişimizde böyle bir şey yok. Geleneğimizde yok ki geleneksel bayram kredimiz olsun. O yüzden geleneksel bayram kredisi tarzındaki söylemleri tasvip etmiyoruz bunlar tamamen cezbetmek amaçlı. Aynı zamanda bazı krediler yine bayramlarda özellikle "faizi çok düşük krediler" diye süslenip bayramda özel kredi diye sunuluyor, buna da vatandaşlarımız kanıyor. Aslında bayramdan sonra da vatandaşımız o krediyi kullansa aynı faiz oranlarıyla kredi kullanmış olacak. Tüketicilerimizin bu duruma kanmaması gerekiyor." 

Bayram dönemindeki banka kredilerine karşı vatandaşların dikkatli olmasını isteyen Altay, şöyle devam etti:

"Biz vatandaşımıza tatile gitmeyin demiyoruz. İnsanların imkanları elverdiği sürece tatile gitmesi gerekiyor. Ama vatandaşımız özellikle bayramda kredilerin cazibesine kapılarak kredi çekiyor, krediyi ödeyemediği için icralık, mahkemelik oluyor ve bir ömür bankaların esiri olabiliyor. O nedenle vatandaşımız çok dikkat etmeli, hesabını çok iyi yapmalı ve bütçesine göre hareket ederek bankaların oyununa gelmemeli. Tüketicilerle iç içe biri olarak özellikle bayramda kredi kullanacak vatandaşların bir kez daha düşünmelerini öneriyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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