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5. Sivas Kitap Günleri başladı

Sivas Kongresi'nin 97. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 5'incisi düzenlenen Sivas Kitap Günleri açıldı
5. Sivas Kitap Günleri başladı
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Sivas Kongresi'nin 97. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 5'incisi düzenlenen Sivas Kitap Günleri'nin açılışı nedeniyle tören düzenlendi. 

Tarihi kent meydanındaki açılış töreninde konuşan Sivas Valisi Davut Gül, etkinliğin bu yıl 5'incisinin gerçekleştirildiğini söyleyerek, "Sivas'a iyi olan her şey yakışıyor ama kitap daha çok yakışıyor. Bu meydana güzel olan her şey yakışıyor ama kitapla ilgili toplanmak daha çok yakışıyor." dedi. 

Sivas Kitap Günleri etkinliğinin 7 gün süreceğini ancak etkinlik için uzun zamandır hazırlık yapıldığını dile getiren Gül, emeği geçenlere teşekkür etti. 

Sivas'ın her geçen gün daha geliştiğine ve kurumsallaştığına dikkati çeken Gül, "Bu anlamda 140 yayınevinin katılması, 150'den fazla etkinliğin yapılacak olması diğer kitap fuarlarıyla kıyasladığımızda Sivas'ın 5 yılık geçmişine göre kat ettiği yol gerçekten çok önemli. Sivas ölçeğinde bizim fedakarlık yaptığımız bir organizasyon. Ancak kitap alanı, vereni mahcup etmeyen bir organizasyon. Bu anlamda Sivas'a değer olduğunu ve yakıştığını düşünüyorum." diye konuştu. 

Açılışın ardından Vali Gül ve beraberindekiler kitap stantlarını gezdi. 

"Sivas Ellerinde Kitap Okunur" sloganıyla gerçekleştirilen Sivas Kitap Günleri kapsamında panel, söyleşi ve imza günü düzenleneceği belirtildi. 

Açılış törenine, AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip, Belediye Başkan Vekili Erdal Karaca, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan, İl Emniyet Müdürü Turgay Çalışkan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sinan Şen ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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