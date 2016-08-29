Bigadiç Ziraat Odası Başkanı Kamber Salur, yaptığı açıklamada, ilçedeki domates ekiminin geçen yıla göre az olmasına rağmen verimin yüksek olduğunu söyledi.

Salur, Bigadiç ve bağlı mahallelerinde 28 bin dönüm alanda sulu tarım yapıldığını belirterek, 2015'te 10 bin 800 dönüm olan domates ekim alanının, bu sene 5 bin dönüme gerilediğini ifade etti.

Ekim alanında yüzde 50'lik düşüşe rağmen verimin ciddi oranda arttığına dikkati çeken Salur, "Geçen yıl dönümden 4 ton domates alırken çiftçilerimiz bu yıl 8 ton alabilecekler. Fiyat da geçen yıla göre iyi. Geçen yıl 13 kuruş olan domatesin kilosu bu sene 28 kuruş. Kurutmalık domatesin fiyatı ise 35-40 kuruş arasında." diye konuştu.

Amerika, Avustralya ve Avrupa'ya ihracat

Salur, kurutulmuş domates ihracatı sayesinde çiftçilerin daha iyi para kazandığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bigadiç'in domatesi renk, kalite olarak çok iyi. Burası poyraz ve lodos rüzgarlarına açık olduğu için kurutulmuşu da daha güzel ve kaliteli. Bu çalışma sahada aşağı yukarı 1-1,5 ay devam edecek. Burada kurutulan domatesler, Amerika ve Avustralya ile Almanya ve Hollanda başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine gidiyor. Bu sahada günlük 70-80 ton domates işleniyor. Kurutmalık domates ile fiyatlar yükseliyor böylelikle çiftçilerimiz kazanıyor. Kurutmalık domates yapan firmalarımızın çoğalmasını bekliyoruz."

"Bu yıl ilk defa kurutulmuş domates işine girdik"

Bigadiç'te 19 yıldır meyve sebze komisyonculuğu yapan İsmail Derin de bu sene ilçede ilk defa kurutulmuş domates üretimi yaptıklarını belirtti.

Derin, domatesten daha fazla gelir sağlamak için kurutulmuş domates üretimine geçtiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu yıl ilk defa kurutulmuş domates işine girdik. Arazide yetiştirilen salçalık domatesler, tarladan toplanarak traktörlere yüklenip kurutma için hazırlanmış alana getiriliyor. Burada, çalışan işçiler tarafından iki parçaya bölünen domatesler toprak zemin üzerine serilmiş beyaz örtüye diziliyor. İki parçaya bölünmüş domatesler tuzlanarak güneş altında 6 ya da 7 gün kurumaya bırakıldıktan sonra toplanıp soğuk hava deposuna getiriliyor. Burada Avustralya ve Amerika ile Kanada ve Almanya gibi ülkelere verilen siparişlere göre bölüm bölüm gönderiyoruz. Kurutulmuş domates için kullandığımız yer 10 hektardır. Burada kurutma işlemi tamamen doğal yollarla yapılıyor."

Üreticilerin, son yıllarda domatesten para kazanamaz hale geldiğini anlatan Derin, "Şu an biz normal salça fabrikalarından 1-2 kat daha fazla ödeyerek domates alıyoruz. Çiftçimizin daha fazla para kazanması için bu işe girdik. Bu yıl başarabilirsek önümüzdeki yıllar devam ederiz." ifadelerini kullandı.

"13-14 kilo domatesten 1 kilo kuru domates çıkıyor"

Derin, kurutulmuş domates üretiminde daha çok ev hanımlarının çalıştığına da değinerek, şunları söyledi:

"Ev hanımları domates kesim işlemi yaparak ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Biz de ev hanımlarına istihdam alanları yarattığımız için mutluyuz. Günlük 100 ile 150 işçi domates kesimi yapıyor. Bir işçi günde ortalama 700 kilo civarında domates kesimi gerçekleştiriyor. 10 hektar üzerinde günlük 70 ile 120 ton arasında domates kesimi yapılıyor. 100 ton domatesten 8 kilo kuru domates elde edebiliyoruz. 13-14 kilogramdan 1 kilogram kuru domates çıkıyor."

Hava şartlarının elverişli olması halinde 45-50 gün süreyle domates kesimi yapılacağını belirten Derin, 1 kilogram kurutulmuş domates elde etmenin maliyetinin 6,5 lira, satış fiyatının ise 7,5-8 lira olduğunu kaydetti.