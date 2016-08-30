Türkiye'de hayvancılığın önde gelen merkezlerinden Kars'ta besiciler, Kurban Bayramı öncesi iyi bir satış dönemi geçirme umuduyla hayvanlarını Türkiye'nin çeşitli illerine götürmeye başladı.

Türkiye'nin kurbanlık ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Doğu Anadolu'daki besiciler, uzun süredir besledikleri büyükbaş ve küçükbaş hayvanları pazara çıkardı.

Özellikle büyükşehirler başta olmak üzere ülkenin birçok kentine kurbanlık sevkiyatı devam eden yörenin ve ülkenin önemli hayvancılık merkezlerinden olan Kars'ta da besicileri Kurban Bayramı heyecanı sardı.

Büyük emek sarf ettikleri kurbanlıklarını satarak verimli bir yıl geçirmeyi umut eden Karslı besiciler ile Kurban Bayramı öncesi şehre gelen tüccarlar arasında hayvan pazarlarında kıyasıya pazarlıklar yapılıyor.

Bu pazarlarda hayvanlarını satamayan bazı besiciler de kamyon ve tırlarla çok sayıda küçükbaş ve büyükbaş hayvanını Kars'tan yurdun dört bir yanına sevk etmeyi sürdürüyor.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla yüzü gülen besiciler, uzun zamandır verdikleri emeklerinin karşılığını almak için gün sayıyor.



"Bu hayvanlar hep dağlarda otlamış, hepsi çiçek yemiş"

Karslı küçükbaş hayvan besicisi Eyüp Altunbey (32), AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 yıldır besicilik yaptığını söyledi.

Altunbey, Kurban Bayramı dolayısıyla batı illerine kurban sevkiyatlarının başladığını ifade ederek "Küçükbaş hayvanları kurbanlık olarak yetiştiriyorum. Bu hayvanlar hep dağlarda otlamış, hepsi çiçek yemiş. Koyunlarımı Kars'tan Manisa'ya götüreceğim. Hayvanlarımı Manisa'da uygun bir fiyatla satmayı düşünüyorum, 130 hayvan götürüyorum, bayramdan umutluyum." dedi.

Doğu Anadolu'nun hayvanlarının etinin lezzetli olduğunu dile getiren Altunbey, "Buranın hayvanlarının tatları biliniyor. Bu bayramda Kars'tan giden hayvanların etlerinin sofralarını süsleyeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Yörenin kurbanlıkları ilgi çekiyor

Besicilerden Orhan Erdemir (51) ise daha önceki yıllarda da Kars'tan batı illerine kurbanlık hayvan götürdüğünü ve ilgi odağında olduğunu belirtti.

Kars'ın hayvanların diğer yörelere göre daha çok alıcısı olduğunu aktaran Erdemir, şöyle devam etti:

"24 hayvanım var, yaklaşık 5 aydır dağlarda yayıyorum, 2 aydır da beside en güzel yemlerden yediriyorum. Bu hayvanlar dağlarda çiçekle beslendi. İstanbul ve Gebze'ye götürüyorum daha önceki yıllarda da götürmüştüm müşterilerim çok memnun kaldı. Bu yıl da hayvan götürüyorum, inşallah bu sene de yüzümüz güler, bayramdan umutluyuz."

Büyükbaş hayvan besicisi Sedat Uzunay (25) da Kurban Bayramı için İstanbul'a 160 büyükbaş hayvan götüreceğine işaret ederek "Uzun zamandan beri baktığımız hayvanları şimdi kurbanlık için İstanbul'a götürüyoruz. Üreticilerin bu süreçte de masrafları oluyor. Bayramdan inşallah masraflarımızı karşılarız." dedi.

Kurbanlıkları yılın bazı aylarında dağlarda, diğer döneminde ağıllarda beslediklerine dikkati çeken Uzunay, şöyle konuştu:

"Bunları dağlarda büyütüyoruz, otlatıyoruz daha sonra da bayrama 2 ay kala besiye alıp yemliyoruz. Hayvanlarımıza küspe ya da herhangi bir ilaç vermiyoruz, doğal besleniyorlar. Bu sebeple hayvanlarımızın eti de lezzetli oluyor, zaten vitaminli otlardan besleniyorlar. Bunları kendi imkanlarımızla büyütüp piyasaya sürüyoruz."

Uzunay, 13 yıldır besicilik yaptığını anlatarak kurbanlıklarının tamamının satılmasını ve Kurban Bayramı'nda çifte bayram yaşayacaklarını umut ettiklerini kaydetti.

Kurbana uygun olmayan hayvanların sevkine izin verilmiyor

Kars'ta, köylerden ve besi çiftliklerinden tır ve kamyonlarla başka illere götürülmek için alınan kurbanlıklar önce Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü önüne getiriliyor.

Burada incelenen ve kurbanlığa uygun bulunan hayvanlar, üretici ya da besicilere verilen "sevk olur raporu" ile Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırılmak üzere yola çıkartılıyor.

Ayrıca, aşısı eski, kayıtsız ve kulağında küpesi olmayan hayvanlara sevk izni verilmiyor.