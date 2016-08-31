31 Ağustos 2016 Çarşamba
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Bursa'nın ihracatı azaldı

Bursa'dan temmuz ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 geriledi
Bursa'nın ihracatı azaldı
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Bursa'nın temmuz ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 azalarak, 683,4 milyon dolara düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Türkiye'nin temmuz ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,5 azalarak, 9 milyar 855 milyon dolara, ithalatı da yüzde 19,7 gerileyerek, 14 milyar 643 milyon dolara indi.

Temmuz'da Bursa'nın ihracat ve ithalat rakamlarında da azalış görüldü. İlin ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 düşüşle 683 milyon 352 bin dolara, ithalatı ise yüzde 0,2 azalışla 713 milyon 929 bin dolara geriledi.

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