Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, bereketli bir balık avı sezonunun, balıkseverleri sevindireceğini ve Ordu'nun ekonomisine de hareketlilik kazandıracağını belirtti.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, denizlerde av yasağının yarın sona ereceğini hatırlatarak, yeni sezonun tüm balıkçılara hayırlı olmasını diledi.

Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de balıkçılığın hem illeri hem de ülke için önemli bir geçim kaynağı olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Balıkçılarımızın bol ve bereketli bir yıl geçirmesi, kendileri kadar şehrimiz için de önemlidir. Bereketli bir balık sezonu, balıkseverleri sevindirecek ve kentimizin ekonomisine de hareketlilik kazandıracaktır." ifadesini kullandı.

Yılmaz, Ordu'nun 121 kilometrelik sahil şeridinde balıkçılığın, önemli bir gelir kaynağı olarak karşılarına çıktığını belirterek, Türkiye'de avlanan balık miktarı, yıllık ortalama 300 bin tonun üzerinde iken bu rakamın Ordu'da yıllık ortalama 20 bin ton civarında olduğuna dikkati çekti.

Ordu'da 500'ün üzerinde gemiyle balıkçılık yapıldığı, il dışından gelenlerle birlikte yaklaşık 5 bin kişinin balıkçılıktan geçimini sağladığına işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Türkiye'de organik anlamda denizden en iyi balığın çıkartıldığı alanlardan biri Karadeniz Bölgemizdir. Bakir kıyılara sahip, eşsiz güzellikleri içinde barındıran ilimizde denizlerin korunması ve temiz tutulması konusunda da balıkçılarımızın göstereceği hassasiyetten hiç şüphemiz yok. Balık sezonunu bereketli geçirmelerini dilediğimiz tüm balıkçılarımız, inşallah bol balıkla kıyıya döner. Balıkçılarımızın yaptıkları işin ne kadar zor ve meşakkatli olduğunu biliyoruz, bu nedenle her zaman onların yanındayız."