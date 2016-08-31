31 Ağustos 2016 Çarşamba
Dünya E-GazeteOnline Abone Olun
'Türkiye’nin güvenli liman olduğunu 7 dilde anlatıyoruz''Türkiye’nin güvenli liman olduğunu 7 dilde anlatıyoruz'
  • Altın
    124,922    0.03%
  • Euro
    3,2962    -0.19%
  • Dolar
    2,9568    -0.18%
  • BIST
    76.342    0.29%

Günlük 540 bin yumurta üretiyor

»
Günlük 540 bin yumurta üretiyor
60 bin yumurta kapasitesi ile yola çıkan şu an ise günlük ortalama 540 bin yumurta kapasitesini elinde tutan Goldenyum Yumurta, büyümeye devam ediyor

Evin TAHİNCİOĞLU

GAZİANTEP- Goldenyum Yumurta, emin adımlarla ilerleyişini sürdürüyor. 60 bin yumurta kapasitesi ile yola çıkan şu an ise günlük ortalama 540 bin yumurta kapasitesini elinde tutan Goldenyum Yumurta, büyümeye devam ediyor.

El değmeden teknolojik makineler ile sofralarımıza yumurtalarını sunan Goldenyum Yumurta ile ilgili açıklamalrda bulunan Goldenyum Yumurta Genel Müdürü Hüseyin Özgenç, “Satış adetlerimizi her geçen gün yükseltiyoruz. 

Düzgün hizmet ve kalite anlayışımızı sürekli geliştirerek ödün vermeden, müşterilerimize en iyiyi sunmaya, çalışanlarımız için en rahat çalışma alanını oluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

"Bölgenin en büyük tesislerinden biriyiz"

Yem ve civcivlerinin kendi üretimlerinin olduğunun altını çizen Hüseyin Özgenç, “Ham maddelerimizin analizlerini büyük bir titizlikle yapıyor ve tavuklara yediriyoruz. Tavuklarımız ve yumurtalarımız kendi bünyemizdeki veteriner hekim ve ziraat mühendislerimizce günlük olarak kontrolleri yapılıyor. Şu an bölgenin en büyük üretim tesislerinden birisiyiz” dedi.

Goldenyum'a ilgi her geçen gün artıyor

Tüketicinin GoldenyumYumurta’ya olan ilgisinin her geçen gün arttığının da altını çizen Hüseyin Özgenç, “ Günlük taze yumurta üretimimizle Avrupa hayvan refahına uygun standartta ve zenginleştirilmiş kafes sistemleri ile üretim yapıyoruz. Kaliteden ödün vermeden çalışıyoruz ve Bölgenin en önemli marketleri ile halkın ilgisi hizmetimizi üst düzeyde tutmamızı sağlıyor. Gaziantep ile başladığımız yolda şu an bölgenin de yumurta ihtiyacının büyük bir bölümünü Goldenyum Markası biz karşılıyoruz. Yumurtalarımız tazeliğinin yanı sıra eşsiz lezzetiyle de sofralın vazgeçilmezi olmuştur. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Soğan üreticisinin umudu ihracatta30 Ağustos 2016 Salı 12:04
  • '10 günlük tatil için 1 yıl borca girmeyin'30 Ağustos 2016 Salı 09:11
  • Ordu'nun çehresi dev projelerle değişiyor29 Ağustos 2016 Pazartesi 15:13
  • 5. Sivas Kitap Günleri başladı29 Ağustos 2016 Pazartesi 13:50
  • Longoz Maratonu için geri sayım başladı29 Ağustos 2016 Pazartesi 13:42
  • Balıkesir'den 3 kıtaya kurutulmuş domates ihracatı29 Ağustos 2016 Pazartesi 11:39
  • KTO’nun alternatif pazar açılımları devam ediyor29 Ağustos 2016 Pazartesi 10:29
  • 'İstanbul'un kurbanlık ihtiyacını Trakya karşılıyor'28 Ağustos 2016 Pazar 13:12
  • Mersin'de limon hasadı başladı28 Ağustos 2016 Pazar 12:33
  • Limonun fiyatı 12 liraya kadar çıktı28 Ağustos 2016 Pazar 12:00

    • ÇOK OKUNANLAR

    SON DAKİKA HABERLER

    FOTO GALERİ

    12345678
    ÖZEL DOSYALAR

    VİDEO GALERİ

    12345678

    ÜYE İŞLEMLERİ

    Copyright 2012 DÜNYA OnlineBurada yer alan yazılı ve görsel içerik, izinsiz olarak,
    kısmen ya da tamamen kopyalanamaz başka yerde kullanılamaz.
    Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim
    BIST Çekince İbaresi BIST isim ve logosu "koruma marka belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri FOREKS tarafından sağlanmaktadır. Sayfamızdaki finansal veriler en az 15 dakika gecikmelidir.