60 bin yumurta kapasitesi ile yola çıkan şu an ise günlük ortalama 540 bin yumurta kapasitesini elinde tutan Goldenyum Yumurta, büyümeye devam ediyor

Evin TAHİNCİOĞLU



GAZİANTEP- Goldenyum Yumurta, emin adımlarla ilerleyişini sürdürüyor. 60 bin yumurta kapasitesi ile yola çıkan şu an ise günlük ortalama 540 bin yumurta kapasitesini elinde tutan Goldenyum Yumurta, büyümeye devam ediyor.

El değmeden teknolojik makineler ile sofralarımıza yumurtalarını sunan Goldenyum Yumurta ile ilgili açıklamalrda bulunan Goldenyum Yumurta Genel Müdürü Hüseyin Özgenç, “Satış adetlerimizi her geçen gün yükseltiyoruz.

Düzgün hizmet ve kalite anlayışımızı sürekli geliştirerek ödün vermeden, müşterilerimize en iyiyi sunmaya, çalışanlarımız için en rahat çalışma alanını oluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

"Bölgenin en büyük tesislerinden biriyiz"

Yem ve civcivlerinin kendi üretimlerinin olduğunun altını çizen Hüseyin Özgenç, “Ham maddelerimizin analizlerini büyük bir titizlikle yapıyor ve tavuklara yediriyoruz. Tavuklarımız ve yumurtalarımız kendi bünyemizdeki veteriner hekim ve ziraat mühendislerimizce günlük olarak kontrolleri yapılıyor. Şu an bölgenin en büyük üretim tesislerinden birisiyiz” dedi.

Goldenyum'a ilgi her geçen gün artıyor

Tüketicinin GoldenyumYumurta’ya olan ilgisinin her geçen gün arttığının da altını çizen Hüseyin Özgenç, “ Günlük taze yumurta üretimimizle Avrupa hayvan refahına uygun standartta ve zenginleştirilmiş kafes sistemleri ile üretim yapıyoruz. Kaliteden ödün vermeden çalışıyoruz ve Bölgenin en önemli marketleri ile halkın ilgisi hizmetimizi üst düzeyde tutmamızı sağlıyor. Gaziantep ile başladığımız yolda şu an bölgenin de yumurta ihtiyacının büyük bir bölümünü Goldenyum Markası biz karşılıyoruz. Yumurtalarımız tazeliğinin yanı sıra eşsiz lezzetiyle de sofralın vazgeçilmezi olmuştur.