KTO,Konyalı ihracatçılar ile Orta Afrika’da ithalatçı firmaların katılımıyla ikili iş görüşmeleri (B2B) organizasyonu düzenliyor. Ekonomi Bakanlığı desteğiyle düzenlenecek organizasyon 02-11 Kasım 2016 tarihlerinde Kenya ve Tanzanya’da gerçekleştirilecek.

RABİA KORKMAZ

KONYA - Konyalı ihracatçılar, Güney Amerika’nın ardından rotayı Afrika’ya çevirdi. KTO Başkanı Selçuk Öztürk, “Konyalı ihracatçılarımızla dünyanın dört bir köşesinde yer almaya devam edeceğiz. Darbe girişimlerinin, terör tehditlerinin ekonomimizi etkilemesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya’nın dış ticaretine katkı sağlamak için programlı olarak alternatif pazarlara açıldıklarını belirterek Mayıs ayında gerçekleştirdikleri Güney Amerika programının ardından Kasım ayında düzenleyecekleri Orta Afrika organizasyonu ile Konyalı ihracatçılarla yurt dışına açılmaya devam etiklerini söyledi. Başkan Öztürk, “Üyelerimizin hem mevcut pazarlardaki paylarını artırmak, hem yeni pazar bulmalarında yardımcı olmak hem de ferdi olarak uzak ülkelere ilk seferlerini yapmaları için Ekonomi Bakanlığı destekli Pazar Araştırması ve İkili İş Görüşmeleri’ni organize etmekteyiz. Son bir yılda iki kere düzenlediğimiz Kolombiya, Peru ve Şili olmak üzere üç ülkeyi kapsayan Güney Amerika organizasyonları ciddi manada ses getirmiş durumdadır. Üyelerimiz açısından da çok verimli geçen iş görüşmeleri ve kurdukları bağlantılar neticesinde birçok üyemiz o bölgeye ihracat yapar duruma gelmiştir. Kasım ayında da Orta Afrika’ya organizasyon düzenleyeceğiz. Konya’nın ihracat verilerine baktığımızda bölgesel olarak Avrupa Birliği, Orta Doğu ve hemen ardından Afrika bölgesi gelmektedir. 2014-2015 mukayesesi yapıldığında Konya olarak Avrupa’ya olan ihracatımızda azalma gözükmektedir, Orta Doğuda ise stabil olarak devam etmektedir. Ancak Afrika bölgesine yapılan ihracata baktığımızda %3,20’lik bir artış gözükmektedir. Afrika ikincil potansiyel bir pazar olarak bizleri beklemektedir. Konya olarak 54 Afrika ülkesinin 47 sine ihracat geçekleştirmekteyiz. İhracatımızın arttığı ilk 5 ülke sırayla Cezayir, Sudan, Kenya, Fildişi Kıyısı ve Tanzanya. İhracatımız en fazla düştüğü ülkeler ise; Libya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Nijer, Mısır ve Tunus’dur. Diğer taraftan Ekonomi Bakanlığı tarafından Afrika bölgesindeki bazı ülkeler hedef ülke veya öncelikli ülkeler listesine alarak pazar araştırma desteklerini artırarak bu ülkelere ihracatçıları yönlendirmektedir. Bu da bu bölgenin bizler için potansiyel birer pazar olduğunu göstermektedir. Kenya, Tanzanya, Gana, G.Afrika Cumhuriyeti, Etiyopya, Nijerya Cezayir, Libya ve Mısır Bakanlık tarafından ekstra destek verilen ülkelerdir. Türkiye; Brezilya, Hindistan ve Çin ile Afrika’daki en etkin ülkeler içinde yer almaktadır. Ülkemizin Afrika açılımına paralel olarak Konya’nın da Afrika’nın farklı bölgelerinde ticari ilişkilerini daha iyi bir seviyeye getirmek için gayret gösteriyoruz. Düzenleyeceğimiz B2B organizasyonu ile pazar payımızı artıracağız” dedi.

Türkiye 2016 büyüme performansıyla dünya ekonomilerinden pozitif ayrışma yaşarken, son açıklanan sanayi üretimi rakamları beklenilenin çok çok üstünde bir büyümeye işaret ederken yaşanılan darbe girişiminin siyasi olarak ekonomiyi de hedef aldığını söyleyen Başkan Öztürk “Diğer taraftan darbe girişimin ikinci ayağı olarak yurt dışı kaynakla spekülatif ekonomik hareketler de görülmektedir. Aynı zamanda terör tehditlerinin de ekonomimizi hedef aldığını söyleyebilir. Tüm bunlara karşı verilecek en güzel cevap özel sektörümüzün daha gayretli çalışması olacaktır. Konyalı ihracatçılarımızla dünyanın dört bir köşesinde yer almaya devam edeceğiz. Darbe girişimlerinin, terör tehditlerinin ekonomimizi etkilemesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Ekonomi Bakanlığı desteğiyle; 02-11 Kasım 2016 tarihlerinde “Yedek Parça” sektöründe Kenya ve Tanzanya’da pazar araştırması ve ithalatçı firmalarla ikili iş görüşmeleri (B2B) organizasyonuna katılmak isteyen Oda üyeleri ayrıntılı bilgiyi KTO’nun internet adresi www.kto.org.tr’den ve Dış Ticaret Servisi’nin (0332) 221 52 36 numaralı telefonundan alabilirler.