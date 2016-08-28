Soğuk hava depolarında ve Kapadokya bölgesindeki depolarda stoğu azalan limonun, yeni hasat dönemine 20 gün kala kilogram fiyatı pazarda 10-12 liraya kadar yükseldi.

Akdeniz'de ağırlıklı olarak Mersin, Adana, Antalya ve Hatay'da üretimi yapılan limon, yeni hasat dönemine 20 gün kala piyasada yok denecek kadar azaldı. Antalya Toptancı Halinden çıkış fiyatı kilogramda ortalama 6 lira olan limon, pazarda ve marketlerde 7-12 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, limonun depolardan pazara arz edildiğini, bu dönemde depolarda iyice azalan limonun yeni hasat döneminin henüz başlamaması nedeniyle de arttığını söyledi.

Yeni hasat döneminin 20 güne kadar başlanacağını belirten Alp, "Şu anda pazarda depolarda bulunan ve yatak limonu olarak tabir ettiğimiz limon satılıyor, yeni hasat dönemine 15-20 gün kaldığı için de çok pahalı satılıyor. Eylül sonuna kadar piyasada limon sıkıntısı yaşanması doğal." dedi.

Soğuk hava depolarında bekleyen limonun maliyetinin de yüksek olduğunu anlatan Alp, "Limon ağaçtan toplandıktan sonra kağıtlara tek tek sarılıyor. Sonra yatak denilen 10-18 kilogramlık sandıklara konularak soğuk hava depolarına gönderiliyor. Biraz da ihracat nedeniyle pahalı. Biliyorsunuz Türkiye'de birçok tarım ürününe yasak koyduğu dönemde bile Rusya limon almaya devam etti. Rusya Türkiye'den limon almayı hiç kesmedi. Bunun da kendine göre bir maliyeti var. Ama 20 güne kadar yeni hasat limonları pazara girer ve fiyatlar da ucuzlar." diye konuştu.

Limon ağaçları söküldü nar ağaçları dikildi

Üretici ve pazarcı Nasuh Çağıl, bölgede son 10-15 yıl içinde limon ağaçlarının kesildiğini yerine nar ağaçlarının dikildiğini, bu nedenle limonun azaldığını söyledi.

Hasat öncesi olduğu için önceki döneme ait limonun oldukça azaldığını da belirten Çağıl, "Önümüzdeki ayın sonuna doğru ucuzlar. Şu an fiyat pahalı olduğu için alan da az." ifadesini kullandı.

Pazarcı Hatice Seğmen ise limonun fiyatının kalitesine göre değiştiğini, sulu limonun kilogramının 10-12 liradan satıldığını, ileriki haftalarda fiyatın düşmesini beklediklerini bildirdi.

Yüzde 56'sı Mersin'de üretiliyor

Bu arada Türkiye'de yılda yaklaşık 750 bin ton limon üretiliyor. Bunun yaklaşık yüzde 55'i Mersin'de, yüzde 20'si Adana'da, yüzde 10'u Antalya'da, yüzde 9'u Muğla'da ve yüzde 5'i de Hatay'da üretiliyor. Toplam üretiminin yaklaşık 35'i ihracata gidiyor.

Sonbaharda hasat edilen limon, soğuk hava depolarında veya Kapadokya bölgesinde doğal mağaralarda bekletiliyor. Hasat sonrası depolarda bekletilen "yatak" limonlar, iç piyasaya ve ihracata sunuluyor.