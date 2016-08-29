GÜLAY SOYDAN PEHLEVAN

BURSA- Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilki yapılacak olan ve geleneksel hale getirilmesi planlanan Longoz Maratonu’nun bu yıl 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anısına düzenleneceğini belirterek, “Oksijen deposu Longoz Ormanları’nın ev sahipliğini yapacağı 21 kilometrelik Karacabey Longoz Maratonu’nda aralarında milli sporcuların da bulunduğu 800’den fazla sporcu yer alacak. Doğal ortamda, yaban atlarının ve el değmemiş yeşilliğin içerisinde yapılacak ilk yarış olmasından dolayı bu koşuyu hem sporcular hem de ilçenin tanıtımı açısından önemsiyoruz” dedi.

Özkan, Karacabey’in sahip olduğu eşsiz değerlerin, ülkemiz ve dünya gündemine taşınması hedefiyle birçok başarılı çalışmayı hayata geçirdiklerine de değindi.