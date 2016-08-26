Ordu'da serbest piyasada fındık fiyatının 15 liraya ulaştığı bildirildi.

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Uğur Cörüt, sezona 11 liradan başlayan fındık fiyatının, arz talep durumuna göre sürekli artış gösterdiğini belirterek, "Şu anda serbest piyasada fındık fiyatı 15 liraya kadar yükseldi. Geçen sezon 7,50 liraya kadar düşen fiyatlar, yeniden yükselerek istediğimiz rakama ulaştı." dedi.

Fiyatların artmasında en önemli etkenin rekolte kaybı olduğunu dile getiren Cörüt, "Fındık fiyatlarının her geçen gün yükselmesi 2016 yılı rekoltesinin ne kadar düşük olduğunu gösteriyor. Özellikle kamuoyunda açıklanan rekoltenin de daha sonra gerçekleşmediğini tahmin ediyoruz. Çünkü tahmini rekolte kamuoyuna duyurulduktan sonra birçok bahçede dökülmeler oldu. Bu da rekoltenin daha da düşmesine sebep oldu." diye konuştu.

Cörüt, bu sezon piyasada çok ciddi fındık sıkıntısı yaşanacağına inandıklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Borsalarda işlem gören fındık miktarlarına bakıldığında geçen sezondan bu sezona devreden fındık miktarı yaklaşık 50 bin ton ancak 2016 yılı rekoltesinin de düşük kalmasıyla depolar bir anda boşaldı. Bu nedenle fındık açığı olan manavlar ya da fabrikalar bir an önce bu açığını kapatmak için fiyatı artırarak mümkün olduğunca daha fazla fındık almanın peşine düştü."

Düşük rekolte karşısında hiçbir manavın borsa fiyatlarına uymadığını ve istedikleri fiyattan fındık almaya başladıklarını da anlatan Cörüt, geçen sezon herkesin borsanın açıkladığı fiyatları baz aldığını ancak bu sene bunun tam tersi durumun yaşandığını söyledi.

Cörüt, kimsenin borsa fiyatlarını dikkate almadığını savunarak, "Tüccarlar arasında adeta yarış var. Herkes fiyatların daha da artacağı endişesiyle daha fazla ürünü satın alıp deposuna koymak istiyor. Açıkçası bu sezon kozlar üreticinin eline geçti. Geçen sezon bu üreticiyi çok üzmüşlerdi. Şimdi gülme sırası üreticide." ifadesini kullandı.

"Fındığın eski olabilmesi için en az 5 yıl geçmeli"

Birçok manavın geçen seneye ait ürünü eski diye 1 lira daha düşük fiyattan aldığını kaydeden Cörüt, bunun kabul edilir bir şey olmadığını dile getirdi.

Cörüt, fındığın eski olabilmesi için üzerinden en az 5 yıl geçmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bazı uyanık tüccarlar geçen senenin fındığını eski diye 1 lira düşük fiyattan alıyor. Hiçbir üreticimiz bu oyuna gelmesin. Yeni sezon ürünü neyse eski sezonun ürünü de aynıdır. Hiçbir yerde fındıkla yapılan ürünlerde eski ürün ibaresi kullanılmıyor. Madem ki böyle bir şey var, o zaman fındıkla yapılıp satılan ürünlerin etiketlerine de 'eski üründen yapılmıştır' diye not düşsünler. Fiyatını da ona göre düşürsünler. Onlar ürünlerini satarken eski yeni ayrımı yok ancak üretici satarken eski yeni ayrımı yapıyorlar. Biz buna kesinlikle karşıyız. Kimse üreticilerimizi kandırmaya çalışmasın."