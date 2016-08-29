Ordu Büyükşehir Belediyesinin, 2,5 yılda tamamlanan, devam eden ve planlanan projeleriyle kentin çehresini değiştirmeye devam ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz yaptığı yazılı açıklamada, henüz adaylığı sırasında Ordu'nun en önemli sorunlarını çözmek için anket yaptırdıklarını ve bu anket sonrası birinci sorunun yol, ikincisinin su, üçüncüsünün ise çöp olarak ortaya çıktığını belirtti.

Göreve gelir gelmez bu sorunların çözümü için çalışma başlattıklarını kaydeden Yılmaz, "Şu anda 752 kilometre sıcak asfalt projemize ek olarak belediye ekiplerimizce yollardayız. Sadece bu yıl 166 kilometre asfalt yol yaptık. Tam bin 300 kilometre sıcak asfaltı Ordu ilimizle buluşturacağız." ifadesini kullandı.

Yılmaz, Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) Genel Müdürlüğünce il genelince su alanında büyük yatırımlara imza attıkları ve şu ana kadar 180 milyon liralık yatırım yaptıklarına işaret etti.

Kentin en önemli sorunlarının başında gelen çöple ilgili önemli hamleler yaptıklarını vurgulayan Yılmaz, göreve geldiklerinin 13. ayında Altınordu ilçesindeki çöp alanının bertaraf edilerek çöp sorununun ortadan kaldırıldığını aktardı.

Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ ile yapılan anlaşma sonrası 19 ilçede çöp sorununu tamamen çözdüklerini belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"8 ay sonra Ordu'da çöp sorununun tamamını çözmüş olacağız. Hatta çevre illerin de sorunlarına çözüm üretmek için yardımcı oluyoruz. Altınordu, Çamaş, Gölköy, Mesudiye, Gürgentepe, Kabataş, Aybastı, Korgan, Kumru, Çambaşı, İkizce ve Akkuş ilçelerinin ortak kullanacağı 6 çöp transfer istasyonu, Gülyalı ve Çaybaşı'nda düzenli depolama alanları ile Altınordu ve Ünye'de Ayrıştırma Tesisleri, Ünye'de kırma ve yakma tesisiyle çöp artık sorun olmaktan çıkmıştır."

"Bu projeler Ordu'nun kaderini değiştirecek"

Enver Yılmaz, il genelinde dev projelere imza attıkları, bu projeler hayata geçtiğinde ilin kaderinin değişeceğinin altını çizdi.

Ordu'da tamamlanan, devam eden ve planlanan çok sayıda proje olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ordu'da başlattığımız AVM projesi, Boztepe Peyzaj ve Macera Park projesi, Altınordu Kamyon Garajı, Altınordu Tenis Tesisleri, dış cephe boya projesi, 311 konutluk TOKİ projesi, 3 ilçede 'akıllı bisiklet' uygulaması, Avrupa'nın en geniş Wi-Fi ağı projesi, dünyanın en tatlı projesi Çikolata Park, Karadeniz'in denize en yakın kayak tesisi projesi, Fatsa modern mezbaha, Türkiye'nin en büyük hayvan hastanesi projesi, Ünye Çamlık, Yunus Emre Kuruluş Kampı projesi, Rıhtım Projesi, Melet Kıyı Projesi, ilçelerde oluşturduğumuz ve projeleri devam eden meydan projeleri, hanımlar lokalleri, kadınlara yönelik plajlar, sahil düzenlemeleri gibi projeler Ordu'nun kaderini değiştirecek. İrili ufaklı 191 projeyi tamamladık. 154 devam eden, 163 ise planlanan projemiz var. Tüm bu projelerimiz tamamlandığında, Ordu ilimiz parmakla gösterilecek ve model bir büyükşehir olacak."