Türkiye'nin önemli soğan üretim merkezlerinden Amasya'da kuru soğanın tarla fiyatı gerilerken, üreticiler ümitlerini ihracata bağladı.

Amasya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baş, yaptığı açıklamada, Amasya'da 90 bin dekar alanda kuru soğan üretimi yapıldığını, hasadın halen devam ettiğini söyledi.

Amasya'nın soğan üretiminde çok önemli bir merkez olduğunu belirten Baş, kuru soğanın sezon başında tarlada 50 kuruştan alıcı bulduğunu, bugünlerde ise fiyatın 40 kuruşa kadar gerilediğini dile getirdi. Soğan fiyatlarındaki düşüşte, Rusya ile yaşanan kriz nedeniyle ihracatın daralmasının etkili olduğunu ifade eden Baş, "Bir an önce dış bağlantıların kurularak soğanın ihraç edilmesi gerekiyor." dedi.

"Rusya ile ilişkilerin düzelmesi bizi umutlandırıyor"

Oluzlu Tarım İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Çelik ise bu sezon üretim miktarının geçen sezonla hemen hemen aynı düzeyde olduğunu belirtti. Çelik, geçen sezon önce 70 kuruştan alıcı bulan soğanın fiyatının Eskişehir ve Polatlı yöresinde yağışların etkisiyle oluşan pembe kök hastalığı sonucu depolarda 1 lira 80 kuruşa kadar çıktığını, bu sezon ise 50 kuruştan açılan fiyatın 40 kuruşa kadar gerilediğini ifade etti.

Fiyatın düşmesinde ihracat yapılamamasının etkili olduğunu belirten Çelik, şöyle devam etti:

"Rekoltemiz geçen yılla hemen hemen aynı. Bizden sonra en büyük soğan üreticisi olan Polatlı yöresinde ise rekolte geçen yıldan düşük. Bu yıl fiyatlarımız 40 kuruşa kadar geriledi, böyle giderse daha da gerileyeceğini düşünüyoruz. Geçen yıl Rusya ile yaşanan sıkıntılardan dolayı ihracat olmadı. Bu da fiyatların düşmesinin nedenlerinden biri. Önceki yıllara göre soğanımız daha kaliteli ve ihracata elverişli. Kaliteli ürünler üreteceğiz, hükümetimizin desteğiyle ihracat yapacağız ve emeğimizin karşılığını alacağız, buna inanıyorum. En büyük pazarımız Rusya. Rusya ile düzelen ilişkiler bizi umutlandırıyor."

Çelik, soğan hasadının eylül ayının sonuna doğru biteceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kuru soğanın bize maliyeti, işçi masraflarıyla 35 kuruş. Fiyatlar biraz daha gerilerse zarar ederek satmış olacağız. Binlerce tarım işçisini istihdam ediyoruz. Zarar edersek bu kadar istihdam sağlayamayız. Biz afaki paralar kazanmak istemiyoruz, ancak emeğimizin karşılığını istiyoruz. Eğer 35 kuruşa mal ettiğimiz soğanı daha düşük fiyatlara satmak zorunda kalırsak ürünü tarladan çıkaramayız. Fiyatların biraz yükselmesi halinde zarar etmeyeceğiz. Hükümetimizin desteğiyle ihracat olursa soğan fiyatlarının çok iyi seviyelere geleceğini düşünüyorum. İhracat yapılması halinde ürünümüz değerlenmiş olacaktır. Devletimize, hükümetimize güveniyoruz, ihracat olacak, fiyatlar hak ettiği seviyeye gelecektir."