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Trakya'daki doğalgaz potansiyeli umut veriyor

Statoil Üst Yöneticisi Saetre, Trakya'da güvenilir doğalgaz kaynakları bulunduğuna inandıklarını söyledi.
Trakya'daki doğalgaz potansiyeli umut veriyor
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Norveç'in en büyük enerji şirketi Statoil'in Üst Yöneticisi (CEO) ve Başkanı Eldar Saetre, Trakya'da güvenilir doğalgaz kaynakları bulunduğuna inandıklarını belirterek, "Şu konuda güvenim tam, bölgedeki kaynaklar gelecekte sadece bize değil, aynı zamanda Türkiye'ye de hizmet edecek" dedi.

Saetre, Norveç'in Stavanger şehrinde düzenlenen ONS Uluslararası Enerji Konferansı'nda AA muhabirine, Türkiye'de enerji sektöründeki son gelişmeler ve yatırım ortamına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından durumu yakından takip ettiklerini dile getiren Saetre, "Trakya'da Kanadalı ortağımız Valeura şirketiyle doğalgaz arama işbirliğimiz devam ediyor. Hem Valeura hem de Statoil çalışmalarına devam etmek için gelişmeleri ve ortamı izliyor. Zaten doğalgaz arama gibi bir çalışmada, arama yapılan ülke yakından takip edilir. Trakya'da güvenilir kaynakların bulunduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin kendi kaynaklarını geliştirebilecek bir ülke olduğunun altını çizen Saetre, "Trakya'daki kaynakların gelecekte de kullanılabileceğini umuyorum. Şu konuda güvenim tam, bölgedeki kaynaklar gelecekte sadece bize değil, aynı zamanda Türkiye'ye de hizmet edecek." diye konuştu.

Valeura ve Statoil Trakya'da Tekirdağ il sınırları içindeki Banarlı gaz sahasında keşif çalışmaları yürütüyor. Bölgede iki büyük kuyuda sondajın yanı sıra, üç boyutlu sismik araştırma çalışmaları da sürüyor.

Şirketler, yüzde 50'şer hisseyle ortak olduğu Banarlı bölgesinin derinliklerinde halen gaz potansiyelini ölçüyor. Söz konusu bölgedeki keşif yaklaşık 540 kilometrekarelik alanı kapsıyor.


Valeura şirketi ile Statoil 16 Mayıs'ta Trakya'da doğalgaz arama çalışmalarının ortaklaşa yürütülmesi için iki lisans bölgesi üzerinde anlaşmış ve bölgedeki kuyulardan birinde bu yılın sonu veya gelecek yılın başlarında gaz çıkaracakları beklentilerini duyurmuştu.

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