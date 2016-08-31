BURSA- Uludağ Üniversitesi Eğitim Birimleri ve Tıp Fakültesi Hastanesi’nin yakınına Sosyal Yaşam Merkezi ile kapalı otopark yapılacak. Yaklaşık 50 bin metrekarelik taban üzerine inşa edilecek ve toplam 132 bin metrekare kullanım alanına sahip olacak Sosyal Yaşam Merkezi ve kapalı otopark işletimi için 21 Eylül’de ihaleye çıkılacak. Hasılat paylaşımı modeliyle finanse edilecek sosyal yaşam merkezi ve kapalı otopark, ihaleyi alan firma tarafından 24 yıl işletildikten sonra tamamen Uludağ Üniversitesi’ne geçecek.

Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, ‘3. Nesil Üniversite’ olmak sloganını her alanda ve nesiller boyu yaşatmak hedefine ulaşmak amacıyla hızla her alanda çalışmalarını başlattıklarını, bunun için de mevcut kullanımda sosyal amaçlar için yetersiz olan fiziksel ortamları ivedilikle projelendirme ve inşa etme süreci başlattıklarını söyledi. Ulcay, “Yaklaşık 65 bin öğrencimizden 50 bini Görükle kampüsünde bulunuyor. 2 bin 500 akademisyen, 3 bin 500 çalışan, 2 bine yakın taşeronla 8 bin kişilik çalışanın bulunduğu kampüsümüzde yaşam merkezine ciddi bir şekilde ihtiyaç var. Hayata geçireceğimiz proje ile bunu üniversitemize herhangi maddi yük getirmeden kazandırmış olacağız” dedi.

Toplam 132 bin metrekare kapalı alana sahip olacak Sosyal Yaşam Merkezi’nde en az 2 bin araçlık kapalı otopark, simitevi, çay bahçesi, kahve evi, fast food alanları, bankalar, kargo şirketleri, kuru temizleme, kadın-erkek kuaförü, market, terzi, otobüs firmaları, uçak bileti ve feribot bileti satış ofisleri gibi alanların bulunduğu 200’e yakın dükkân, 7 sinema salonu, bowling salonu, 500 kişilik amfi tiyatro, farklı kapasitelerde 7 toplantı salonu, yeşil alanlar, yarı açık ve kapalı spor yapma ve dinlenme alanları, açık ve kapalı sergi alanları, 160 adet öğrenci kulüp ofisi, otobüs durakları, öğrenci meydanı ve üniversite danışma ofisi yer alacak. Kesin uygulama projesi, ihaleyi alacak firma tarafından avan proje baz alınarak idarenin onayı ile yapılacak ve gerekirse yüklenici firma idarenin onayını alarak kısmi değişiklikler yapabilecek. Yaklaşık 2 yıl içerisinde bitirilmesi planlanan proje, 4 bodrum kat, 1 zemin kat ve 1 normal kattan oluşacak