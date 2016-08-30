ERCAN ÜSLÜ



ORDU-Ordu Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından her ay düzenlenen yemek programında gazeteniz DÜNYA’nın sorularını yanıtlayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, göreve geldiği günden bu yana üzerinde titizlikle durduğu Ünye Limanı projesi hakkında bilgiler verdi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Ünye Limanı’nı işletme yetkisinin kendilerinde olduğunu hatırlatan Yılmaz, yapılan fizibilite çalışmalarının ardından Ekonomi ve Ulaştırma Bakanlığı’na 400 milyon dolar bütçeye sahip proje raporunu sunduklarını açıkladı. Bakanlıkların ise projenin yatırım programına alınıp yap-işlet-devret modeli ya da doğrudan kamu yatırımı olması noktasında çalışma başlattığını aktaran Yılmaz, ‘’Liman, uluslararası bir değerlendirme şirketi tarafından elverişli olup olmadığı noktasında araştırıldı. Marmara bölgesindeki Bandırma’da yapılacak olan yeni limandan sonra tüm Türkiye’ye ve Karadeniz’e hitap edebilecek bir konteyner limanı olabileceği şeklinde bir fizibilite raporları hazırlandı. Proje tamamlandığında Ünye Limanı, Orta Doğu ve Kafkas ülkelerinin ticaret merkezi haline gelecek’’ şeklinde konuştu.

‘’Bütçemiz havalimanı yatırımından daha büyük’’

Projenin Ordu’da deniz üstüne kurulan dünyanın ikinci havalimanı yatırımından daha büyük bir bütçeye sahip olduğunu vurgulayan Enver Yılmaz, ‘’Bu proje hem Akdeniz’i Karadeniz’e bağlayan hem Türkiye’yi tüm Karadeniz ülkelerine bağlayan hem de bu ülkeler içinde fizibilitesi en yüksek limanlardan bir tanesi olacak. Ünye Limanı, Karadeniz’de yer alan Samsun ve Trabzon limanları ile kıyaslandığında yılda 66 gün daha korunaklı bir liman konumundadır. Zira bu iki limanın gelişme havzası dikkate alındığında Ünye Limanı’nın kamu yatırımı olarak yapılması noktasında önümüzdeki yıllar itibariyle yatırım planına alınması çok mümkün bir projedir. Zaten 400 milyon dolar gibi büyük bir yatırım bütçesi olacağı için kamu desteği olmadan yapılmasına pek sıcak bakılmıyor’’ açıklamasını yaptı.



‘’Turizm Ordu’nun gelecekteki ana geçim kaynağı’’

Radisson Blu Hotel’de düzenlenen geceye Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu da katılırken, Balkanoğlu yaptığı konuşmasında, kentin üretiminin fındıktan ibaret olmadığını belirterek, ‘’Kent ekonomisinin turizmden de beslenecek. Ordulu vatandaşlarımız bile hala Ordu’nun doğal güzelliklerinin farkında değil. Kent insanı geçim için kendini fındığa bağlamış durumda. Turizm altyapısı oluşturuyoruz. Tamamlandığında fındık olmuş olamamış kimsenin umurunda olmayacak. Bakın, Trabzon’u her yıl Körfez ülkelerinden gelen 400 bin turist, kente 1 milyar dolar bırakıyor. Ordu’nun doğal güzelliklerini ortaya çıkartacağız. Ve önümüzdeki dönemlerde ana geçim kaynağı turizm olan bir il haline geleceğiz’’ açıklamasını yaptı.