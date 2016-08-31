Tekfen Holding bağlı ortaklığı Tekfen İnşaat'ın Suudi Arabistan'da 299.3 milyon dolar tutarında sözleşme için niyet mektubu imzaladığını açıkladı.

Tekfen'den KAP'a yapılan açıklamada, niyet mektubunun Suudi Arabistan'da yatırımı Aramco tarafından yapılan Yanbu–Cidde arasında toplam 333 km uzunluğundaki benzin ve jet yakıtı boru hattı projesinin inşaatı işine yönelik olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Tekfen İnşaat tarafından Aliağa-İzmir'de yapımı süren Star Rafinerisi "Coker Ünitesi"nin elektromekanik işlerini birim fiyatlı olarak üstlenmek konusunda da işveren TSGI JV ile bir niyet protokolü imzalandığı belirtildi.

Açıklamaya göre, en kısa zamanda tamamlanması hedeflenen sözleşme şartları ve işin metraj keşfine yönelik müzakereler sonucunda sözleşme bedeli kesinleşecek. Projenin tamamlanma süresi ise 17 ay olarak belirlendi.

Tekfen Holding hisseleri saat 1437'de yüzde 4 primle 7.49 liradan işlem görüyor. BIST-100 ise yüzde 0.27 artıda.