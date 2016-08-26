beIN MEDIA GROUP LLC (beIN MEDIA), Çukurova Grubu ile Providence Equity Partners tarafından kontrol edilen fonlara ait olan ve Digiturk markası altında faaliyet gösteren Türk dijital platform grubunun, holding şirketi DP Acquisitions B.V’yi satın alma sürecinin tamamlandığını duyurdu.

beIN MEDIA GROUP'tan yapılan yazılı açıklamada, grubun, spor ve eğlence alanlarında faaliyet gösteren, farklılaşmış bir medya şirketi olarak sektöründe öne çıktığı, sahip olduğu beIN SPORTS'un Kuzey Amerika, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Avrupa ve Asya'daki 36 ülkede bulunan 38 kanal üzerinden faaliyet gösteren "lider" ve "yüksek kaliteli" bir televizyon ağı olduğu bildirildi.

Açıklamada, Kasım 2015’te Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde 20'si spor, 4'ü sinema ve 4'ü çocuk eğlence olmak üzere 28’i beIN'e ait kanalın yanı sıra sayıları hızla artan grup dışı kanalları da içeren yeni bir platformun tanıtıldığı, beIN'in, Mart 2016’da MIRAMAX film stüdyolarını satın alarak geniş sinema prodüksiyonu olanaklarına ve 700'ü aşkın film arşivine sahip olduğu kaydedildi.

Türkiye'nin "lider" dijital platformu Digiturk'un ise yaklaşık 3,3 milyon abonesine 219 standart ve yüksek çözünürlüklü (HD) kanal ile spor ve eğlence içerikleri sağladığı ifade edilen açıklamada, Digiturk'un, abonelerine spor ve eğlence alanında sunduğu içeriklere ilişkin de şu bilgilere bilgilere yer verildi:

"Digiturk Spor Toto Süper Ligi, La Liga Santander, Fransa Ligue 1, Fransa Coupe de La Ligue, Brezilya Serie A, Turkish Airlines Euroleague, Spor Toto Basketbol Ligi, ATP Masters 1000 Tennis ile geniş bir yelpazeye yayılan birinci sınıf spor içeriğine sahip. Digiturk aynı zamanda Disney, Paramount, 20th Century Fox, Warner Brothers, Universal, HBO, MGM ve Lionsgate gibi dünyanın en önde gelen film stüdyolarından sinema filmleri ve diziler sunuyor. Ayrıca, Türkiye’deki izleyicilerin çeşitlilik arz eden nüfus yapısına hitap eden Discovery Channel, Nickelodeon, E! Entertainment, MTV, Animal Planet, National Geographic ve CNN gibi zengin bir yelpazeye yayılan kanalları da yayınlıyor."

"Digiturk platformunu güçlendirmeyi amaçlıyoruz"

beIN MEDIA GROUP'un Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Nasser Al-Khelaifi, satın alma işlemine ilişkin değerlendirmesinde, grubun tarihindeki en büyük anlaşma olan bu satın almanın, küresel genişleme sürecinde önemli bir kilometre taşı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu satın alma, yüksek büyüme potansiyeli olan ve gelişmiş piyasalarda en yüksek kaliteli yayın deneyimi sağlamaya ilişkin kararlılığımızın da bir ifadesidir. Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesi ile olan komşuluğu ve Avrupa ile Asya'daki bizim için önemli piyasalara olan yakınlığı da göz önüne alındığında, Türkiye pazarına girişimiz, beIN MEDIA GROUP açısından çok önemli bir adımdır. Digiturk, hızla büyüyen Türkiye piyasasında bizi lider konumuna getiriyor ve önümüzdeki yıllar için çok önemli iş fırsatlarını yakalama şansı sunuyor. Digiturk platformunu güçlendirmeyi ve Türkiye'nin dijital yayıncılık ve spor alanındaki heyecan verici dinamiklerini küresel deneyimimiz ile daha da geliştirmeyi amaçlıyoruz.”