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Beyaz Saray'dan 'Fırat Kalkanı' açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Earnest, Fırat Kalkanı Harekatı'na dair, 'ABD yönetimi, Türk ordusu ile Suriye'de IŞİD'le mücadele eden diğer gruplar arasındaki gece boyu süren sükunet halini olumlu karşılıyor' dedi.
Beyaz Saray'dan 'Fırat Kalkanı' açıklaması
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ABD yönetimi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Suriye'de IŞİD'le mücadele eden diğer gruplar arasında sükunet hali bulunduğunu ve bunu da olumlu karşıladıklarını bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, günlük basın toplantısında Suriye'nin kuzeyindeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Earnest, Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin Türkiye sınırındaki Cerablus bölgesinde terör tehditlerine karşı yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin "ABD yönetimi, Türk ordusu ile Suriye'de IŞİD'le mücadele eden diğer gruplar arasındaki gece boyu süren sükunet halini olumlu karşılıyor." ifadesini kullandı.

ABD'nin IŞİD'e karşı mücadele eden unsular arasında daha fazla düşmanlık olmaması ve kayıp yaşanmaması noktasında tüm tarafları teşvik etmeyi sürdüreceğini dile getiren Earnest, "Önceliğimiz IŞİD'le mücadele etmektir." dedi.

"Gayet yapıcı"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby de son 12-18 saatte Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında bulunan kuvvetlerle, "Kürt gruplar" arasında çatışma olmadığını, bu sükuneti de memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

"Türkiye'nin desteklediği gruplarla Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında çatışma olması, IŞİD ile savaşa fayda sağlamaz" görüşünü dile getiren Kirby, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel'in bugünkü açıklamasına atıfta bulunarak, "Kürt güçler aslında Fırat Nehri'nin doğusuna geçti. Türkiye'nin ne yapacağına dair bir şey diyemem. Türkiye'nin o bölgedeki harekatının planlandığı gibi sınırın o bölümünün korunması için yapıldığını gördük. Bu da gayet yapıcı." dedi.

Kirby, "Kürt grupların tamamı Fırat'ın doğusuna geçti mi?" sorusunu, Votel'in açıklamalarını hatırlatarak yanıtladı. Votel, "Kürtlerin büyük bölümü, SDG'nin parçası olan Kürt gruplar şu anda Fırat'ın doğusunda. Bize verdikleri taahhütlerine bağlı kaldılar." demişti.

"Türkiye ile YPG arasında bir ateşkes anlaşması yapıldı mı?" sorusu üzerine Kirby, buna cevap verecek konumda olmadığını, ancak son birkaç saatteki sakinlikten memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

"Arabuluculuk yapıp yapmadıkları" sorusuna "Hayır" karşılığını veren Kirby ABD'nin böyle bir rolü bulunmadığını belirtti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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