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BHS-Sonthofen, Türkiye'deki varlığını güçlendiriyor

Almanya merkezli BHS-Sonthofen,Türkiye'deki faaliyetlerini kuvvetlendirmek için yeni bir 'bağlı şirket' kurdu.
BHS-Sonthofen, Türkiye'deki varlığını güçlendiriyor
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Makine ve fabrika mühendisliği alanında faaliyet yürüten BHS-Sonthofen, artık Türkiye'de BHS-Sonthofen Türkiye olarak hizmet verecek.

Şirketin açıklamasına göre, bu adım sayesinde Türkiye'de mikser, kırma, geri dönüşüm ve filtrasyon teknolojileri ile ilgili ürünlerine doğan talep daha kolay karşılanacak.

BHS-Sonthofen Türkiye'nin genel müdürlük görevini aynı zamanda DTR İndustries'in Türkiye genel müdürlüğü görevini üstlenen Ramazan Ergin yapacak. Ergin iki görevi aynı anda yürütecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ergin, "Türkiye ofisimizin açılmasıyla birlikte, hem mevcut müşterilerimize daha iyi hizmet vermeyi hem de özellikle, madencilik ve mikser sektörlerinde Türkiye'de güvenirliliğini kanıtlayan firmamız, geri dönüşüm hizmeti veren tüm firmalara kapasitelerine uygun makineler sunmayı hedeflemektedir" dedi.

BHS-Sonthofen GmbH Genel Müdürü Dennis Kemmann ise, Türkiye'de büyük bir potansiyel gördüklerini belirterek, "Yeniden kullanılabilir malzemelerin geri dönüşümünün önemi ve çevrenin korunması konusunda Türkiye'de artan bilincin farkındayız. Birçok yerel yetki alanında atık geri dönüşümüne yönelik yatırım yapılmaktadır. Aynı zamanda büyük bir hurda piyasası bulunmaktadır. İnşaat endüstrisinde dinamik bir büyüme yaşanmakta ve bu büyüme yalnızca beton mikserlerine olan talebin büyümesi değil, aynı zamanda çimentoya olan talebin de büyümesini sağlamaktadır" açıklamasını yaptı.

 

 

 

 

 

 

 

 

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