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BOTAŞ'tan 21,8 milyar metreküplük doğalgaz ithalatı

BOTAŞ bu yıl temmuz sonu itibarıyla 21 milyar 769 milyon metreküplük doğalgaz ithal etti.
BOTAŞ'tan 21,8 milyar metreküplük doğalgaz ithalatı
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ), doğalgaz ithalatı bu yıl temmuz sonu itibarıyla 21 milyar 769 milyon metreküp olarak gerçekleşti.

BOTAŞ, resmi internet sitesinden yayımladığı verilerde, ocak ve temmuz ayları arasında gerçekleştirdiği doğalgaz ithalatı miktarını açıkladı. Buna göre, yılın 7 aylık bölümünde BOTAŞ 21 milyar 769 milyon metreküplük doğalgaz ithal etti.

BOTAŞ, geçen yıl toplam 41 milyar 300 milyon metreküplük doğalgaz ithalatı gerçekleştirmişti. Türkiye'nin geçen yıl yaptığı toplam doğalgaz ithalatı ise 48 milyar 427 milyon metreküp olmuştu.

Türkiye'nin bu yılki toplam doğalgaz ithalatı, 49 milyar metreküp olarak planlanıyor ancak bu rakamın kışın ılık geçmesi nedeniyle 46 milyar metreküp düzeyinde kalacağı öngörülüyor.

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