Aysel YÜCEL

Başta Uzakdoğu ve Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın her yerinden yoğun talep almaya başlayan DizaynVİP, artan talebe cevap verebilmek için seri üretim de yapacak. İhracatta kg başına katma değerlerinin 250 dolar olduğunu vurgulayan şirketin kurucusu Erbakan Malkoç, “2023 yılında yıllık 12 bin 500 üretim, 1.5 milyar euro ihracat hedefl iyoruz” dedi. Malkoç, Mercedes Benz işbirliğinde yapılacak ve Mercedes Benz Dizayn markalı araçların üretimi için ilk etapta 50 milyon dolarlık bir yatırım yapacaklarını ve bu yatırımın büyük bir kısmının tamamlandığını söyledi. Malkoç, dünyanın her yerinden ortaklık teklifi geldiğini, büyümeye hız katmak için bu tür girişimlere sıcak baktıklarını ifade etti.

Alanında Mercedes’in tek partneri

Türkiye’de otomobil dönüşümü denilince akla gelen ilk isimlerden DizaynViP, Erbakan Malkoç tarafından 1992 yılında 20 metrekare gibi küçük bir alanda kurulmuştu. DizaynVip, bugün 20 yılı aşan tecrübesi, 10 bin m2’lik fabrikası ve 100’ün üzerinde profesyonel kadrosuyla dünyada da tanınan bir marka haline geldi. Suudi Arabistan Kralı'ndan Katar Şeyhlerine, Azerbaycan’ın birçok bakanına, Rusya’dan Çin’e, Ajda Pekkan’dan Mazhar Alanson’a, Schneider’den Ferit Şahenk’e kadar birçok özel ismin otomobillerini tasarlayıp dönüştürüyor. Erbakan Malkoç, yılda 300 araç dönüştürüyor ve bu araçların yüzde 80-90’ını yurt dışına ihraç ediyor. Hem direkt hem de bayileri aracılığıyla Rusya, Almanya, Çin, İtalya, ABD, Malezya dahil olmak yaklaşık 30 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Şirket ayrıca, Alman otomotiv devi Mercedes Benz’in VİP araç dönüşümündeki tek partneri.

Kg başına 250 dolar katma değer

Bir ülke için en büyük değerin katma değerli ürünler yaratmak olduğuna inan Malkoç, “Türkiye'nin bugün ihracatta katma değeri 1.6 dolar iken bizim ise kg başına katma değerimiz 250 dolar. Biz ithalata dayalı üretim de yapmıyoruz. İmalatımızın yüzde 98’i yerli. Biz cirodan çok yarattığımız katma değere ve markanın bilinirliğini önemsiyoruz. Maalesef Türkiye iyi bir üretici ama marka yaratmak konunda sıkıntılı” diye konuştu.. ABD, Kore, Çin, Malezya, Tayvan, İngiltere, İtalya ve Fransa gibi dünyanın birçok farklı ülkesinden sipariş aldıklarına vurgu yapan Malkoç, “Biz yaptığımız işle Türkiye’yi dünyaya tanıtan çok önemli bir firmayız. Hedefimiz bir dünya markası yaratmak. Bu yolda da emin ve hızlı adımlarla ilerliyoruz. Biz dünyada öyle bir hale geldik ki, Türkiye’yi dünyaya en fazla tanıtan şirketlerden biri olduk. Dünyanın en önemli sosyal paylaşım sitelerinde bizim araçlarımız 'from Turkey' diye yayınlanıyor. Bu ülkeye cironun, paranın ve çalışan sayısının çok daha ötesinde bir değer kattığını gösteriyor. Hem yurtdışında hem yurtiçinde çok sayıda ortaklık teklifi alıyoruz. Bayimiz olmak isteyenler oluyor. Büyüme hedefl erimiz doğrultusunda bu tür ortaklık teklifl erini değerlendiriyoruz” dedi.

2017’de üretimi 3’e katlayacak

El yapımı üretim yaptıkları için yoğun müşteri taleplerinin hepsini karşılayamadıklarını ifade eden Malkoç, kapasiteyi artırmaya yönelik yatırım planlarını şöyle açıkladı: “Müşterimizin 7-8 ay beklediği oluyor. Potansiyelimiz çok ancak kapasitemiz sınırlı. Aslında bu ülkeye milyonlarca euro getirme potansiyelimiz var. Müşterimiz ve yoğun talep olmasına rağmen dünyada istediğimiz payı alamıyoruz” dedi. Bu sıkıntıyı gidermek için büyük bir yatırıma hazırlandıkları bilgisini veren Malkoç, “2017’de büyük atılımlarımız olacak. Dünyaya daha hızlı araç satabilmenin yollarını aradık. Bu da otomobil üreticilerinin tekniğini kullanarak olabilecek bir şey. Bununla birlikte çok iyi bir araç dizayn ettik dönüştürdük aldık dünya fuarlarına götürdük insanlara sunduk. Mercedes’in yöneticilerine sunduk ve çok beğeni aldık ve bunun seri imalatına karar verdik. Bunun yüzde 95’i bitti, 2017 itibariyle de seri olarak dünyaya otomobil satabilecek pozisyona geleceğiz. Markası Mercedez Benz Dizayn olacak. Bizim ürünlerimizin yüzde 98’i imalata dayalı ihracat. Biz ithal edip ihraç etmiyoruz. İmal edip ihraç ediyoruz. Bizim 3 bin kalemin üzeerinde ürünümüz var bunun 2 bin 2800 parçası tamamen Türkiye’de üretilecek. 50 milyon dolara yakın yatırım olacak. Lojistik merkezlerine yakın olan daha çok serbest bölgelerin olduğu alanları kullanacağız. Yıllık üretim kapasitemiz 360. 2017’de bunu üçe katlamayı hedefl iyoruz. 2023 yılında ise 12 bin 400 adet üretim, 1.5 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var. Hem el yapımı işimiz devam edecek hem de en son teknolojiyi kullanarak üretim hızımızı artıracağız” dedi.

‘Tasarımda teknolojiyi konuşturuyoruz’

2014’te ABD’nin en prestijli organizasyonu IMA IMPACT Teknoloji Zirvesi’nde “Dünya’da Otomobil Tasarımında Teknolojiyi En İyi Kullanan Firma” ödülüne sahip Malkoç, geçtiğimiz aylarda Almanya’nın en saygın dergilerinden Der Spiegel’in sayfalarına “Lüks araçlarda aradığını bulamayan Erbakan Malkoç’a gitsin” başlığıyla taşınmıştı. Araç tasarımında teknolojiyi yoğun olarak kullanan Malkoç, en son 15. Autoshow Fuarı’nda sergilediği dünyanın ses kontrollü ilk vip otomobiliyle büyük ses getirmişti. Araca “Televizyonu aç” dediğinizde, araç televizyonu açıyor ya da “Koltuğu yatır” dediğinizde, koltuğu yatırıyor.