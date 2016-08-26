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Doğa'ya 5 yılda 500 milyon yatırım

Ömer Saçaklıoğlu, Doğa Okulları'na her yıl 100 milyon dolar, 5 yıl içinde 500 milyon dolar yatırım yaparak okul sayısını da 200’e çıkarmayı hedefliyor.
Doğa'ya 5 yılda 500 milyon yatırım
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Dilek SEVAL / İstanbul

Doğa Okulları, 106 okul, 70 bin öğrenci, 8 bin öğretmen ve 11 bin çalışanı ile global bir marka olarak eğitim alanında hizmet vermeye devam ediyor. El değiştirdikten sonra hedef yükselten Doğa Okulları yeni sahibi, Metal Yapı Konut Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Saçaklıoğlu, 5 yıl içinde 500 milyon dolar yatırım yaparak, okul sayısını 200’e çıkarmayı hedefliyor. Öğrenci ve aileleriyle yüz binlerce kişilik dev bir aileyi bünyelerine kattıklarını dile getiren Saçaklıoğlu, “Türk eğitim camiasının en büyük okullar zinciri olarak görülen Doğa Okulları, vizyonu ile çağa uygun, modern bir eğitim kurumu olarak yoluna devam edecektir. Doğa Okulları, eğitime kazandırdığı özgürlükçü, inovatif, kapsayıcı ve rekabetçi yaklaşımıyla, önemli bir marka olarak görüyoruz” dedi. Saçaklıoğlu, Doğa Okulları’nda sadece akademik başarıyı değil, sanat, spor, kültür ile içe içe, içinde yaşadığı topluma sorumluluk duyan, kaliteli bir yaşama sahip, özgüveni yüksek bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi. 

omer-sacaklioglu.jpg“Yüksek eğitim standartlarıyla Türkiye’nin önemli bir markası”

Bilim ve teknolojinin olanaklarını en verimli şekilde kullanarak öğrencilerinin yetenek, ilgi ve hedefleri doğrultusunda akademik kariyerlerine yön vermeyi amaçladıklarını anlatan Saçaklıoğlu, “Doğa Okulları, yüksek eğitim standartlarıyla Türkiye’nin önemli bir markasıdır. Cumhuriyet ışığında topluma lider ve model olabilecek, eğitimdeki tüm yeniliklere açık ve vizyon sahibi öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu. 

“Bünyemize güçlü bir üniversite de katmayı istiyoruz”

Ana sınıfından başlayarak, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi ile güçlü bir akademik yapıya sahip olduklarını vurgulayan Saçaklıoğlu, bünyelerine kuracakları veya başarısı güçlü bir üniversiteyi de katarak yola devam edeceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti: “Eğitim modelimizle her zaman fark yaratmaya devam edeceğiz. Güçlü akademik yönümüzle ve 5 yıl içindeyapacağımız 500 milyon dolar yatırımla, okul sayısını 200’e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ayrıca kurulacak veya satın alınacak üniversite ile yola daha güçlü devam etmek istiyoruz.”
Saçaklıoğlu, iyi İngilizce eğitimi dışında mutlaka ikinci dilde de eğitim vereceklerini hatırlatarak, “Doğa Okulları, İngilizce dil eğitimi dışında mutlaka ikinci dil eğitimi ile dikkat çeken bir eğitim sürecini hayata geçirecektir. Öğrenci, veli, öğretmen ve idarecilerimizle büyük bir aile olmanın sorumluluğu içinde, eğitim ve öğretim kalitemizi sürekli yükselterek, ülkemizin gurur duyacağı öğrencileri yetiştireceğiz” dedi.

“Ülkemize çağdaş ve modern okullar kazandıracağız”

Bugüne kadar ülkeye büyük yatırımlar kazandırdıklarını vurgulayan Saçaklıoğlu, “Yarattığımız katma değerle ülkemiz adına gurur verici işler yaptık. Ülkemizden kazandığımızı yine ülkemize yatırım yaparak yolumuza devam ediyoruz. Herşeyimizi bu ülkeye borçluyuz. Yarınlarımıza yönelik yüksek standartlarda eğitim yapacak okulların yenilerini eklemek bizleri gururlandıracaktır. Şimdi eğitim alanına yönelerek, ülkemize çağa uygun ve modern okullar kazandıracağız” dedi. Saçaklıoğlu, okullarının planlanan tarihte açılacağını da vurguladı. 

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