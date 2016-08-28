Kerim ÜLKER

Tarihin kadim uygarlıklarına ev sahipliği yapmak, kadim mutfakları da ağırlamak demek. Anadolu’yu diğer coğrafyalardan ayıran da bu. Anadolu’da her bölgenin yemek kültürü farklıdır. Hatta iki komşu kentin bile... Antep’e gitseniz ayrıdır size önerilenler, Urfa’ya gitseniz ayrı...

Bu çeşitlilik son dönemdeki yabancıların tatil anlayışına da yansımaya başladı. Denize, tarihe, güneşe, inanca gelen turist sayısı kadar ciddi olmasa da bazı turizm şirketleri mutfak turizmine yönelmiş durumda. Bu iş sadece Avrupa ile de sınırlı değil.

Avustralya’dan kalkan içinde yüzlerle ifade edilen cruise gemisindeki yolcular; Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarına sadece güneşlenmek için gelmiyorlar...

Bunun en güzel örneği Avustralya’nın en ünlü mutfak şeflerinden biri olan Somer Sivrioğlu’nun rehberliğindeki Türk mutfağı turu. Birkaç yıl önce başlayan bu tur 13 gün sürüyor ve İstanbul, Edremit, Cunda, Efes ve Bodrum şeridinde devam ediyor. Avustralya televizyonlarında sıkça görünen Somer Usta’nın rehberliğindeki bu gezi, kültür turuyla tatlanıyor. Bunu neden mi anlattım?

Dünyanın marka olmuş ülke mutfaklarını inceleyin. Çin, Japon, Hint, İtalyan, Meksika... Türk mutfağının yanında o kadar renksiz kalıyor ki. İşte bu değişimi kırmak için yanılmıyorsam 2014 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bir çalışma için kolları sıvadı ve küresel bir standart oluşturmaya karar verdi.

Bu çalışmada tıpkı ‘marka olmuş’ diğer ülkeler gibi belirli bir tasarım uygulanacak, Türkiye’ye özgü renkler barındırılacaktı. Araştırma yapıldı ve yurtdışında 8 binden fazla Türk restoranı ile temasa geçilmesi gündeme geldi. Restoranların iç tasarımı için bile bir iç mimar ayarlanmıştı... O çalışma nedendir bilinmez rafa kaldırıldı...

Doğuş’un 41'inci markası

İşte burada Türk iş dünyası devreye girmeye karar verdi. Amaç; küresel standartta bir restoran zinciri oluşturmak.

Bu işe ilk el atan isim Türkiye’nin bu konuda en önemli yatırımcısı olarak bilinen Doğuş Grubu oldu.

Türkiye’de yeme-içme alanındaki modern yatırımları başlatan isimdir Doğuş Grubu’nun patronu Ferit Şahenk. 2012’de kollarını sıvayarak bu işin mutfağına giren Şahenk, 4 yıllık sürede 40 markalık bir portföy oluşturdu. Aralarında Anjelique, Günaydın, Nusr-Et, Gina, Roka, Zuma gibi çoğu üst sınıf müşterileri ağırlayan bu restoranları Şahenk, d.ream (Doğuş Restaurant Entertainment and Management) adlı tepe şirketi ile yönetiyor.

170 lokasyonda hizmet veren d.ream, 6 binden fazla çalışana ulaşmış durumda. ABD’den Tayland’a geniş bir coğrafyaya yayılan d.ream, hatırlanacağı gibi en fazla üzerinde durduğu markalardan biri olan Nusr-Et’i de Dubai’de geçtiğimiz yıl hizmete açmıştı. Buradaki operasyonun başarısı Doğuş’u yeni marka oluşturmaya itmiş durumda.

Lahmacun için fırın

Şahenk’in Dubai’de açacağı yeni restoranın hem kendisi hem de Türkiye için ayrı bir önemi var. Kendisi için önemi; 41’inci marka olması. O nedenle Şahenk, bu yeni markasına da Rüya adını verdi. Rüya’nın İngilizce anlamı olan ‘Dream’i de düşünürsek bu restoranı daha da anlamlı kılıyor; d.ream için.

Türkiye için anlamı ise şu;

Şahenk, bu restoranı Anadolu mutfağına yönelik mönüler üzerine kurmayı planlıyor. Hatta öyle büyük bir iddiası var ki: Rüya’yı küresel alanda kabul gören ilk Anadolu mutfağına sahip restoranı haline getirmek.

Mönüsünde tamamı Anadolu’ya ait 50 farklı yemeğin olacağı restoranın ortasında bir fırın da bulunuyor. Fırında hazırlanacak lahmacun, pide, kebaplar da servise sunulacak. Duyduğumuza göre bu restoranın ikinci şubesi Londra’da açılacak.

Koç’tan Pakistan’a ‘potansiyel’ ziyaret

Hatırlanacağı gibi haziran ayının son haftasında Türkiye ile Pakistan ekonomisi arasındaki en önemli ticari imzalardan biri atıldı. Koç Holding iştiraki Arçelik, dünyanın en kalabalık 6’ncı ülkesi olan Pakistan’daki beyaz eşya ve ev aletleri sektörünün lider oyuncusu Dawlance’ı 258 milyon dolara satın aldı.

Bu satın alma ile birlikte Dawlance’ın üç üretim tesisini birden bünyesine katan Arçelik, küresel ağını Asya pazarı ile güçlendirirken bu imza, Koç Holding’in çalıştığı diğer alanlar için de yeni kapıların açılması anlamına geliyor. Bu nedenle 24 Ağustos’ta Koç Holding’in profesyonel kadrosu Pakistan’a sessiz sedasız bir çıkarma yaptı. CEO Levent Çakıroğlu, Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu’nun da yer aldığı Koç Holding üst yönetimi, ülkenin önde gelen isimleriyle bir araya geldi.

Devlet Başkanı’ndan yeni davet

Koç yöneticilerinin ilk durağı ise 182 milyon nüfuslu ülkenin Devlet Başkanı Mamnoon Hussain oldu. İşadamlığı geçmişi de bulunan Pakistan Devlet Başkanı, Koç Holding yetkililerine beyaz eşya ile sınırlı kalmamalarını diğer fırsatları da değerlendirmelerini söyledi. Son yıllarda Pakistan’ın yabancı yatırımcılar için fırsat olduğuna işaret eden Devlet Başkanı Mamnoon Hussain, Koç’u yeni yatırımlar için de davet etti. Devlet Başkanı Mamnoon Hussain’den sonra ikinci durak ise Pakistan Başbakanı Nawaz Sharif ile Yatırım Ajansı Başkanı Miftah İsmail oldu.

Serbest Ticaret Bölgeleri için verilen teşvikler anlatıldı, Pakistan ekonomisinin potansiyel alanları belirlendi. Yapılan bu iki önemli görüşmenin sonucunda ise Koç Holding’in beyaz eşya ile sınırlı kalmayacağı, gıda ve enerji gibi sektörlere yeşil ışık yaktığı yönde.

Biliyor muydunuz?

Türkiye’den binlerce kilometre uzaklıktaki Endonezya 18 bine yakın adadan oluşan, 250 milyon nüfusuyla dünyada en fazla Müslümanın bulunduğu ülke... Ancak Endonezya’yı bize yakınlaştıran ise orada şimdilerde 33 yaşında olan bir işadamı: Hendy Setiono. Üniversite eğitimi sırasında evlenen Hendy’in ilginç bir hikayesi var. Hendy, ilk çocuğu olan Rafi’nin dünyaya gelmesiyle hayatının en büyük kararını verir.

Dünyanın en büyük Türk dönercisi Endonezyalı Yıllar önce Hendy ile tanıştığımda bana, “Mühendislik okuyordum ve parasızdık. Ben de okulu bırakmak yerine ne yapabileceğimi düşündüm. Aklıma Türk döneri geldi. 2003’te 20 yaşındayken minik bir dönerci dükkanı kurdum. Sloganım yüzde 101 helal, adı da Kebab Turki Baba Rafi...” Hendy’nin sahibi olduğu Kebab Turki Baba Rafi’nin şimdilerde 1.200’den fazla şubesi var. Çalışan sayısı ise 5 binden fazla. Filipinler, Malezya gibi ülkelerde yayılan ve hızla büyüyen Hendy, dünyanın en büyük Türk Dönercisi...