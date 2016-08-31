Emlak Konut GYO’nun “İstanbul Maltepe Küçükyalı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi' ihalesini kazanan Tahincioğlu Gayrimenkul ile Emlak Konut GYO arasında projenin imzaları atıldı

Emlak Konut GYO’nun “İstanbul Maltepe Küçükyalı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi' ihalesinde imzalar atıldı. Maltepe Küçükyalı'da yer alan 114 bin 239 metrekarelik arsanın proje sözleşmesi Emlak Konut GYO ile ihaleyi rekor bedelle kazanan Tahincioğlu Gayrimenkul arasında imzalandı.

“İstanbul Maltepe Küçükyalı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi” ihalesinin açık artırma bölümünü içeren 2. oturumu 07.06.2016 tarihinde yapılmıştı.

Arsaya en uygun teklifi; 'Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) olarak 3.635.715.000 TL + KDV', 'Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı (ASKŞPGO) olarak yüzde 42,00' ve 'Arsa Satışı Karşılığı Asgari Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG) olarak da 1.527.000.300 TL + KDV' ile Tahincioğlu Gayr. İnş. ve Turz. A.Ş. & Tahincioğlu Küçükyalı İnş. ve Tur. A.Ş. & Kozken İnş. Taah. ve Tur. A.Ş. İş Ortaklığı” vermişti.

Konut, ticaret alanı ve eğitim kurumları yapılacak

Küçükyalı Karayolları arazisi olarak bilinen arsanın ihalesi; 05.08.2016 tarihinde onaylanmasının ardından projenin sözleşmesi Emlak GYO Genel Müdürü Murat Kurum ve Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu'nun katıldığı törende imzalandı.

İhale kapsamında bulunan arsalardan 3'ü ticaret-konut alanı, diğerleri ise ilkokul, ibadethane, meydan ve park olarak yapılandırılacak.

"Büyümek için birlik zamanı"

İmza töreninde konuşan Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu konu ile ilgili şunları söyledi: “Ülkemizin içinden geçtiği bu dönemde siyasi arenada ve iş dünyasında olduğu gibi gayrimenkul sektöründe de büyük bir dayanışma sergiliyoruz. 15 Temmuz darbe girişimi ile çok büyük bir sınavdan geçtik. Bugün hep beraber demokrasi ve ülkemizin geleceğine sahip çıkıyoruz. Birlik olmak, üretmeye devam etmek ve birlikte büyümek için iş birliği yapma zamanıdır. Biz de Tahincioğlu olarak böyle bir dönemde üzerimize düşen sorumluluğu alarak tüm gücümüzle ülkemize değer katacak bir projeyi daha hayata geçiriyoruz.’’

Emlak Konut'tan indirimli satış kampanyasına devam kararı

Emlak Konut olarak Türkiye'nin geleceğine ve ekonomiye güvenlerinin tam olduğunun altını çizen Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum imza töreninde yaptığı açıklamada, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da millet için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kurum "15 Temmuz gecesi ve sonrası büyük bir demokrasi mücadelesi veren milletimiz her şeyin en iyisini hak ediyor dedik. Biz de bu millet için üzerimize düşen, yapılması gereken her ne varsa yapacağımızın sözünü verdik. Biz Emlak Konut olarak Türkiye'nin geleceğine ve ekonomiye güveniyor, yarınlara emin adımlarla yürüyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Tüm taahhütlerimizi de aksatmadan yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. 1 Ağustos-31 Ağustos tarihleri arasında geçerli olan ‘İndirimli Satış Kampanyası’na yoğun ilgi ve talep nedeniyle kampanyamızı bir ay daha uzatıyoruz Aynı şartların geçerli olduğu yüzde 20 indirim sağlanacak kampanyamız 30 Eylül akşamına kadar devam edecek" dedi.

Emlak Konut'un 6 aylık karı 630 milyon 769 bin TL oldu

Geçtiğimiz günlerde ilk 6 aylık karını 630 milyon 769 bin TL olarak açıklayan Emlak Konut GYO'nun 2015 yılı toplam karı ise 952.605.000 TL olarak gerçekleşti.

Daha önce yıl sonu kar hedefini 1.5 milyar TL olarak açıklayan Emlak Konut GYO, gayrimenkul projelerinde 01 Ocak - 30 Haziran 2016 tarihleri arasında toplam 2.643 bağımsız bölümün satışını yaptı, toplam satış geliri de 1 milyar 726 milyon TL olarak gerçekleşti.