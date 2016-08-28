Enerjisa Üst Yöneticisi (CEO) Kıvanç Zaimler, iştirakleri bulunan dağıtım şirketlerinde 2011-2015 yıllarını kapsayan dönemde master planlarını yüzde 100 uyguladıklarını belirterek, "Bugünkü fiyatlarla 2016-2020 yıllarını kapsayan dönemde elektrik dağıtımına yaklaşık 4,5 milyar lira yatırım yapacağız." dedi.

Enerjisa dağıtım şirketlerinin yatırım planları ve projeksiyonları konusunda değerlendirmelerde bulunan Zaimler, amaçlarının sektördeki liderliği pekiştirerek sürdürmek ve öncü rolllerini korumak olduğunu dile getirdi.

Zaimler, elektrik üretimi, satışı ve dağıtımından oluşan üç ana iş kolunda, 9 bin çalışan ve 12 milyar liralık bir ciro ile çok büyük bir hacmi ve zengin bir portföyü yönettiklerini anlattı.

Üretim alanında çok dengeli bir portföye sahip olduklarını ifade eden Zaimler, "Üretimimizin yüzde 65'i yenilenebilir ve yerli kaynaklardan oluşuyor. Tufanbeyli termik santralimiz Türkiye'nin özel sektör tarafından yerli kaynakla yapılmış en büyük tesisi. Bundan sonraki süreçte ise yenilenebilir ve yerli üretim kaynaklarına yöneleceğiz." diye konuştu.

Satış tarafında gerçek rekabet ortamı oluştuğunda müşterilerine daha iyi hizmet vermek üzere hazırlıklarını yaptıkları özel servis ve ürünler bulunduğuna işaret eden Zaimler, "Kişiye özel hizmet veren bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz. Vizyonumuz, müşterilerimizin beklentisinin üzerinde bir hizmet vererek ve ihtiyaçlarına yeni çözümler üreterek sektöre yeni bir boyut kazandırmak." ifadelerini kullandı.

"2016 cirosu 12,5 milyar lira civarında bekleniyor"

Enerjisa'nın yıl sonu hedeflerine de değinen Zaimler, şunları kaydetti:

"Enerjisa’nın 2016 cirosunun 12,5 milyar lira civarında gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu yıl sonunda Enerjisa olarak sektörde toplam 2 milyar liralık yatırımı gerçekleştirmiş olacağız. Dağıtım alanında ise AYEDAŞ, Toroslar ve Başkent olmak üzere 3 bölgemizle her dört kişiden birinin elektrik dağıtım hizmetini sağlıyoruz. Dağıtım iş kolunu, doğru parametrelerin oluşturulması, gerekli yatırımların gerçekleştirilmesi, hizmet kalitesinin iyileştirilmesi ve aynı zamanda sektörün finansal sürdürülebilirliği açısından oldukça önemli buluyoruz. Enerjisa dağıtım şirketlerimizde 2011- 2015 yıllarını kapsayan dönemde master planlarımızı yüksek bir başarı göstererek yüzde 100 gerçekleşme ile uyguladık. Bugünkü fiyatlarla 2016-2020 yıllarını kapsayan dönemde elektrik dağıtımına yaklaşık 4,5 milyar lira yatırım yapacağız."

Sadece bu yıl için dağıtıma 1,1 milyar lira

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Murat Pınar da dağıtım hizmetinin sürdürülebilirliği için “Yeni enerji geleceğini” gözeterek çalışmalarını ve yatırımlarını planladıklarını anlattı.

Yalnızca bugünün operasyonu değil, geleceğin şebekesi için çalıştıklarını vurgulayan Pınar, "Bu planlarımızı hayata geçirmek üzere sadece 2016 yılında Başkent, Toroslar ve AYEDAŞ olmak üzere 3 bölgemizde 1,1 milyar lira yatırım yapmış olacağız. Bu tutar içinde Başkent EDAŞ’ın yatırım payı 471 milyon liradır." ifadelerini kullandı.

Pınar, yeniledikleri çağrı merkezleriyle 20 milyon kullanıcıya modern çağın tüm imkanlarıyla hizmet verdiklerini ve bu alandaki yatırımlarının, günün ihtiyaçlarına göre sürekliliğini koruduğunu aktardı.

Müşterilerinin kaliteli hizmet alabilmeleri için birçok farklı proje geliştirdiklerine dikkati çeken Pınar, "186 Çağrı Merkezini cep telefonlarına getiren mobil uygulama üzerinden; arıza bildirimi yapılabilmekte, önceden bildirilmiş arızaların durumu sorgulanabilmekte, planlı elektrik kesintileri bilgilerine ulaşılabilmektedir. Böylece çok daha kısa sürede bildirimler yanıtlanıyor ve ihbarları takip edebilme olanağı sağlanıyor. Alanında ödüllü 186 Mobil aplikasyonumuz ile 170 bin kullanıcıya ulaştık." dedi.

200 milyon liralık ilk tahvil

Pınar, geçen hafta yaptığı açıklamada, Başkent EDAŞ’ın bu ayın ilk yarısında gerçekleştirdiği 200 milyon liralık tahvil ihracını elektrik dağıtım şebekesinin güçlendirilmesi, kapasitesinin artırılması ve genişletilmesi ile dağıtım teknolojileri yatırımlarının yapılması için kullanmayı hedeflediklerini dile getirmişti.

Bunun yanı sıra, tahvil ihracının dağıtım şebekesinin gelişimi ve modernleşmesi adına yapılacak yatırımlar için de kullanılacağını belirten Pınar, ayrıca şirketin gelecek ay için de yeni bir tahvil ihracı hazırlığında olduğu bilgisini paylaşmıştı.

Türkiye'deki 21 özel elektrik dağıtım şirketi şebekenin modernize edilmesi, genişletilmesi, teknolojik yatırımların yapılması ve tüketici memnuniyetinin arttırılması için 2016-2020 döneminde 18 milyar liranın üzerinde yatırım yapmayı planlıyor.