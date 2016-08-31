31 Ağustos 2016 Çarşamba
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Galataport'a 6 bankadan 1 milyar euro finansman

Doğuş Grubu CEO'su Akhan, Galataport'a toplam 4,5 milyar liralık yatırım yapacaklarını söyledi. Projeye 6 yerli banka 1.02 milyar euroluk finasman sağladı.
Galataport'a 6 bankadan 1 milyar euro finansman
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Doğuş Grubu ve Bilgili Holding ortaklığında yürütülen Galataport projesinde finansman kredisinin imza töreni düzenlendi.

Basın toplantısında konuşan Doğuş Grubu CEO'su Hüsnü Akhan şunları söyledi: "Ülkemizini potansiyeline inanan bir grup olarak uzun vadeli bir bakış açısıyla projeleri hayata geçiriyoruz. Özel sektörün canlılığı ve ekonominin güçlü potansiyeli gibi avantajlara odaklanan hızlı büyüme ve yatırım sürecimiz bu yıl da devam ediyor. Öncelikli stratejimiz yurt içi ve yurt dışında değer yaratmak.

2018'in son çeyreğinde tamamlanması bekleniyor

Altı yerli bankanın katılımıyla 1,02 milyar euro finansman sağlandı. Galataport projesinn finansmanı 3,5 yıl anapara ödemesiz toplam 14 yıl vadeli olacak şekilde imzalandı. İstanbul'un tarihi açıdan en önemli noktalarından birinde yer alan projenin 2018'in son çeyreğinde tamamlanmasını hedeflemekteyiz. Yepyeni bir yaşam alanı olması için 4,5 milyar liralık yatırım yapacağız.

Galataport projesi içinde barındırdığı faaliyet alanı ve yatırım ile ülke turizmine önemli katkılar yapacak. 7 milyon yabancı ziyaretçiyle 5 milyarlık turizme katkı sağlamasını bekliyoruz. 20-25 milyon ziyaretçinin gelmesini bekliyoruz.  

Hong Kong'dan 500 milyon liralık yabancı yatırım

Hong Kong kökenli bir grupolan Peninsula Hotels ile Karaköy tarafındaki tarihi binalar için bir anlaşma yaptık. Tarihi binalar korunacak ve aslına uygun halde yenilenecek. Projeye 500 milyon TL tutarında doğrudan yabancı yatırım söz konusu olacak.

Galataport 112 bin metrekarelik planlama alanına sahip. 10 bin metrekarelik rıhtım alanına sahip. 30 bin metrekarelik alan yeşil alan olacak. "

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın konuşmasında "Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İstanbul'a Türkiye'ye güvenen herkese biz de güveniyoruz. Böyle bir projede Ziraat olarak bulunduğumuz için mutluluk yaşıyoruz" dedi.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali "Çok önemli bir proje. Tarihi doku açısından, turizm açısından önemli bir proje. Ülkenin geleceğine ilişkin en ufak bir kaygımız yok" diye konuştu. 

Yapı Kredi Bankası Genel Müdürü Faik Açıkalın, "En büyük finansör olarak yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bizler Türkiye'nin parlak ve güçlü geleceğine yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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