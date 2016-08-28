İş Bankası’ndan temin edilen HGS ve OGS’lerle, 26 Ağustos tarihinde açılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlı ücretli yollarından geçiş yaparken de bankaya herhangi bir bildirimde bulunmaya veya SMS göndermeye gerek olmaksızın ödemelerini otomatik olarak yapılabiliyor.

İş Bankası açıklamasına göre, HGS/OGS bakiyesinin köprü ve otoyol geçiş ücreti için yeterli olmaması halinde, HGS etiketinin/kartının veya OGS cihazının bağlı olduğu kredi kartının veya hesap bakiyesinin müsait olması durumunda geçiş ücreti otomatik olarak tahsil edilerek ödeme ilgili OGS/HGS ile gerçekleştiriliyor.

Ayrıca, dileyen İş Bankası müşterileri İş Bankası’nın şubelerinden, bireysel internet şubesi ve telefon şubesinden HGS veya OGS hesaplarının yükleme alt limitlerini kolayca yükseltebiliyor.

HGS ve OGS ile yapılan geçiş tutarlarında piyasa lideri olan İş Bankası'ndan HGS veya OGS almayı tercih edenlerin sayısı haziran ayı itibarıyla 1 milyonu geçti.