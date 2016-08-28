İGA açıklamasına göre, İstanbul Yeni Havalimanının Hava Trafik Kontrol Kulesi ve Teknik Binası, Chicago Athenaeum: Mimarlık ve Dizayn Müzesi ve Mimari Sanat Tasarımı ve Kentsel Araştırmalar Avrupa Merkezi tarafından verilen 2016 Uluslararası Mimarlık Ödülü’nü kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA Üst Yöneticisi (CEO) Yusuf Akçayoğlu, İstanbul Yeni Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile yüksek prestije sahip 2016 Uluslararası Mimarlık Ödülü'nü kazanmanın kendileri için mutluluk verici bir gelişme olduğunu belirtti.

Kulenin, Avrupa ile Asya arasında İstanbul Yeni Havalimanı üzerinden seyahat eden tüm yolcular için görünür olacağını ifade eden Akçayoğlu, şunları kaydetti:

"Yeni jenerasyon havalimanlarında uçuş kontrol kuleleri işlevselliğinin yanında mimarı tasarım anlamında da sembol olma niteliği taşımaya başladı. Bunun birçok örneğini Amerika’da, Körfez ülkelerinde ve de Avrupa’da görebiliyoruz. Biz de dünyanın en büyük havalimanını yapan şirket olarak bu konuda farkımızı ortaya koymak istedik. Dünyanın en önemli mimarlarının katılımıyla gerçekleştirdiğimiz yarışma sonrasında, kulemizin tasarımı için marka bilinirliğinde dünyanın bir numarası olan Ferrari’nin tasarımcısı Pininfarina’yı seçtik. Bu ödül ile yaptığımız seçimde ne kadar doğru bir karar vermiş olduğumuzu bir kez daha görmüş olduk. Eminim Hava Trafik Kontrol Kulemiz bundan sonra da tasarım alanında birçok ödülü toplamaya devam edecektir"



370 proje arasından ödüle layık görüldü

İGA’nın 2015 yılında açtığı yarışma sonucu Pininfarina ve AECOM tarafından tasarlanan Trafik Kontrol Kulesi ve Teknik Bina, dünyanın dört bir yanından gelen 370 proje arasından, İtalyan mimar ve eleştirmenlerin oluşturduğu jüri tarafından büyük ödüle layık görüldü.

23 Eylül 2016'da Atina’da yapılacak törende ödülü, İGA CEO’su Yusuf Akçayoğlu, Pininfarina ve AECOM yöneticileri ile birlikte alacak. Uluslararası Mimarlık Ödülleri, her sene gökdelenler, ticari binalar, şehir planları, rezidanslar ve gayrimenkul projelerini yüksek standartlı tasarım mükemmelliği, inşası, planlaması, sürdürülebilirlik özellikleri değerlendiriyor ve köprüler, havaalanları, restorasyon alanları başta olmak üzere pek çok alandaki en iyi uygulamaları ödüllendiriyor.