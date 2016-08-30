31 Ağustos 2016 Çarşamba
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Kuvars taşı devi Cosentino yatırım atağında

Dünyanın en büyük kuvars taşı üreticilerinden Cosentino, Türkiye’deki yatırımlarını hızlandırıyor. Global alanda da 2019’a kadar 380 milyon euroluk yatırım planlayan İspanyol şirket, bu miktardan Türkiye’ye de önemli bir pay ayıracak.
Kuvars taşı devi Cosentino yatırım atağında
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Aysel YÜCEL 

İSTANBUL - İki yıl önce Türkiye pazarına giren, kuvars taşı üreticisi Cosentino, Türkiye’de yatırımlarını artıracak. Cosentino Türkiye Ülke Müdürü Alper Şensan, İspanyol şirketin 2019’a kadar yapmaya planladığı 380 milyon euroluk yatırımın önemli bir payının Türkiye’de olacağını söyledi. Merkezi İspanya’da bulunan Cosentino Group, mimari ve tasarım amaçlı yenilikçi yüzeylerin üretim ve dağıtımını yapan global bir şirket. İki yıl önce Türkiye pazarına giren şirket, İstanbul, Ankara ve İzmir’de açtığı üç ayrı “Cosentino Center” ile satış ağını genişletti. Türkiye genelinde iki yıl gibi kısa bir sürede pazar paylarını yüzde 12’lere kadar çıkardıklarına vurgu yapan Alper Şensan, “2019’da yüzde 27’lik bir pazar payına ulaşmayı planlıyoruz. Portföyümüzde bulunan 150’nin üzerindeki renge her yıl yaklaşık 20 renk daha ekliyoruz. Önümüzdeki dönemde Türkiye’ye yönelik yatırımlara hız vermek ve yeni tesisler açarak istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Cosentino Gruop satışlarının yüzde 90’ı uluslararası pazarlarda gerçekleşiyor. Önümüzdeki dört yıla ait bir stratejik iş planı hazırladık. Öncelikle Cantoria Sanayi Bölgesi’nde (Almeria) olmak üzere, özellikle Cosentino üretim tesislerinin genişletilmesi ve toplam konsolide satışların yüzde 5’ini temsil eden Dekton ürünlerinin satışının 2019’da yüzde 20’nin üzerine çıkarılmasına odaklandık. Markanın 2016-2019 dönemi için yapacağı toplam yatırım 380 milyon olacak” diye konuştu. 

Ar-Ge yatırımlarını artıracak 

Cosentino’nun yatırımların ardından lojistik optimizasyonu ile malzeme sevkiyatı için yeni teknolojilerle donatılmış Ar-Ge laboratuvarlarını içinde barındıran pilot ve sergi-test alanları kuracağına dikkat çeken Şensan, “Bu merkez Avrupa’daki en modern lojistik tesis olacak, şirketin mevcut çevre düzenlemelerinin üzerinde çalıştığı üretim tesislerinin atık yönetiminin iyileştirilme süreciyle ilgili de kullanılacak. Markanın ticari altyapılar konusundaki atılımının temel hedefi ise ‘Cosentino Center’ ve ‘City Center’lara dayalı dağıtım modeli aracılığıyla Cosentino’nun iş potansiyeli en iyi olduğu ülkelerde varlığını güçlendirmek. 2015 sonunda dünya genelinde toplam 121 iş birimine sahip olan grup, 2019’a kadar bu rakamı 174’e çıkarmayı planlıyor” şeklinde konuştu. 

Yeni ürünlerine yönelik açıklamalarda bulunan Şensan, şöyle konuştu: “Pazardaki standartları değiştiren Dekton’un Tech, Natural ve Wood koleksiyonlarına eklenen yeni renkler sade ve elegan bir görünümü tercih edenler için birebir. Mutfaklara, banyolara, kısacası tüm yaşam alanlarına hem modern hem de rustik bir hava veriyor. Pazarda en çok ses getiren yeni Dekton Xgloss koleksiyonu oldu. Nanocoating teknolojisi ile geliştirilen bu parlak yüzeyler, kristal ışıltısını üstün Dekton özellikleri ile birlikte sunuyor. İç ve dış mekânlar hayal edilen İspanyol estetiğine kavuşuyor. Dekton ve Silestone serisi doğal görünümünün yanı sıra lekeye, darbeye, çizilmeye dayanıklı ve sıvı emmeme özelliğe sahip. Bakterilerin gelişmesini önleyici özelliğe ile üstün hijyen standartı sunuyor.”

Tasarım yarışmasıyla öğrencileri teşvik ediyor 

Mimarlık ve tasarım öğrencileri için düzenledikleri Cosentino Tasarım Yarışması’nı anlatan Alper Şensan, şunları söyledi: “Cosentino’nun dünya çapında mimarlık ve tasarım öğrencilerinin yeteneklerini keşfetmek ve onları teşvik etmek için 10 yıl önce Cosentino Tasarım Yarışması’nı başlattı. Yarışmaya İspanya, İtalya, Fransa, Portekiz, İsveç, ABD, Meksika, Avustralya ve Singapur’dan okullar katılım gösterdi. Bu yıl gerçekleştirilen 10. Cosentino Tasarım Yarışması’nın mimarlık kategorisinde 173, tasarım kategorisinde ise 180 proje yarıştı. Toplam 353 başvurunun yapıldığı yarışmanın geçen yıla göre bu rakam yüzde 28 arttı. Türkiye’den katılımlara da açık olan bu yarışmayla dünyanın hemen her yerinden genç mimar ve tasarımcılara ilham vermeyi sürdürüyoruz.”

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