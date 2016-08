İmam GÜNEŞ

İSTANBUL - Kredi kartlarının taksit sayısının 9 aydan 12 aya çıktığını kaydeden Mobilya Sanayicileri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, 2023 hedefleri kapsamında 25 milyar dolarlık üretim rakamını yakalayabilmek için kredi kartı taksit sayısının 18 ay olması gerektiğini, bu durumun pazara yüzde 30 katkı sağlayacağını dile getirdi. MOSFED Başkanı Güleç, düzenlediği basın toplantısında sektördeki son gelişmeleri değerlendirdi. 10 dernek ve 675 üyeye sahip olduklarını belirten Güleç, hedefl erinin 2023'te dünyanın ilk 5 mobilya ihracatçısı arasında yer almak olduğunu söyledi. Türkiye'nin şu an 52 milyar dolar ihracatla piyasa lideri olan Çin'e bile ihracat yaptığının altını çizen Güleç, her yıl büyüyen Vietnam'ı ise örnek olarak seçtiklerini kaydetti. Mobilya sektörünün faaliyette bulunduğu bölgelerde işsizlik sorunu olmayacağına değinen Güleç, "25 milyar dolar üretim yatırımı hedefimiz vardı. Şu an bu hedefin gerisindeyiz. Üretimde 13'üncü sıradayız. Dünya mobilya sektörünün 133 milyar dolara ulaşacağını öngörüyoruz. Geçen yıla göre bu yıl yüzde 5 daha ilave etmişiz. 3 milyar dolara yılsonu ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.

'Sektör, 2017'de şahlanacak'

Üretimin yüzde 34'ünü ihracata dönüştürebildiklerine dikkat çeken Güleç, çok daha fazlasını yapabileceklerini belirtti. Şu an ihracat yapan 570 firmanın bulunduğunu söyleyen Güleç, bu rakamın 600'e çıkacağını ifade etti. Kişi başına mobilya tüketiminin 59 dolar seviyesinde bulunduğunu aktaran Güleç, 100 doları hedefl ediklerini vurguladı. 10 şehirde sektör çalıştayı düzenleyecekleri ve ilk olarak İzmir ve Kayseri'yi seçtiklerini anlatanGüleç, sektörün 2017'de şaha kalkacağını savundu. Kredi kartına taksitlendirmenin 9 aydan fazla olmasını sağladıklarını dile getiren Güleç, vadenin 12 aya çıktığını kaydetti. Güleç, "Ancak karta taksit sayısı 18 ay olmalı. Bu da pazara yüzde 30 katkı sağlar. Tüketici uygun şekilde mobilya alabilecek. Üretici de satışın parasını daha düzenli kullanabilecek" diye konuştu.

'Araziler 50 yıl biz verilsin'

Üretmeden sektörün büyümeyeceğini ifade eden Güleç, "Toprak, bina, teknoloji pahalı. Her şeyin her yerde üretilmemesi lazım. İstihdam üzerindeki yükün bölgesel değil sektörel olarak kaldırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Sanayicinin, marka ve teknolojiye yatırım yapması gerektiğini belirten Güleç, fabrika topraklarının girişimciye en az 50 yıllığına verilmesini istedi.

Fuarlar, eylülde başlayacak

Ahmet Güleç, 5-9 Eylül arasında Çin'in Şangay kentinde 40 mobilyacıyla stand açacaklarını söyledi. Güleç, ekimin 2'nci haftası Mumbai'de, 3'üncü haftasında ise ABD'de High Point'te olacaklarını dile getirdi. Güleç, "Ocak ayının 2'nci haftası ise Köln Mobilya Fuarı'nda olacağız. 24-25 Ocak tarihlerinde de İstanbul'da CNR EXPO'da İMOB'u düzenleyeceğiz. 2018'de tek fuar olacak" dedi.

Mobilya sektörünün 2023 hedefleri

• 25 milyar dolar üretim

• 10 milyar $ ihracat

• Kilo başına 7 $ katma değer

• Dünyanın 5 büyük üreticisinden biri olmak

• 25 milyar $ pazar hacmi

• En az 50 tasarım merkezi