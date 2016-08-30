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Prefabrik Yapı, Türkmenistan'da 48 villa inşa etti

Hekim Holding şirketlerinden Prefabrik Yapı AŞ, 48 villanın yapımını üstlenirken proje ve modern mimarisiyle de dikkati çekti
Prefabrik Yapı, Türkmenistan'da 48 villa inşa etti
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Türkmenistan'ın Avaza Bölgesinde yer alan Ak Yelken tesislerindeki 48 villanın yapımını Hekim Holding şirketlerinden Prefabrik Yapı AŞ üstlendi.

Hekim Holding açıklamasına göre, Ak Yelken tesislerinin açılışı, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile bir çok üst düzey devlet yetkilisinin katıldığı törenle gerçekleştirildi. 

Tesisteki 48 villanın yapımını üstlenen Prefabrik Yapı AŞ, yaptığı projelere bir yenisini daha eklemiş oldu ve modern mimarisi ile beğeni topladı.

Hazar Denizi sahilinde yer alan ve yapımı yaklaşık 2 yıl süren kompleksteki villalar, hafif çelik yapı sistemiyle inşa edildi ve dış cephe kaplamalarında A1 sınıfı yanmaz HekimBoard ürünleri kullanıldı. Son sistem teknoloji ile inşa edilen villalar, Türkmen halkına uluslararası standartlarda hizmet veren bir tatil kompleksi haline dönüştürüldü.

Törende bir konuşma yapan Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, "Türk iş çevrelerinin ülkemizdeki başarılı faaliyetleri, Türkmenistan ve Türk halklarının birbiriyle yıkılmaz dostluk ilişkileri, asırlık tarihleri ve kültürel bağlarına dayanarak, devletlerarası iş birliğinin çeşitli alanlarında verimli partnerliğini artırmalarının parlak kanıtıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkmenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yüksek düzeyde bulunmasından dolayı memnuniyet duyduklarını ifade eden Berdimuhamedov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine gösterdiği özel önem için teşekkür etti. Berdimuhamedov, Türkiye ile Türkmenistan'ın kardeş ülke olduklarını ve Türkmenistan'ın Türkiye halkı için tarihi vatanı sayıldığını dile getirdi.

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