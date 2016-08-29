Qatar Airways’in, yolcularına dünya çapında ilham veren yerlere, rüya gibi seyahat tekliflerinin tadına varma fırsatını sağlayan aynı zamanda fantastik ödüllerin sahibi olma şansını tanıyan popüler ‘Seyahat Festivali’ geri geldi.

29 Ağustos – 5 Eylül 2016 tarihleri arasında, Qatar Airways Seyahat Festivali, her biri 15 Eylül 2016 – 30 Haziran 2017 tarihleri arasında geçerli olan, 2 al 1 öde fırsatı ve %50’ye varan indirimler sunan promosyonları ile yolcularını dünyanın en gözde tatil yerlerine götürecek. Festival ayrıca, araba kiralama gibi indirimli tatil ekstralarının yanı sıra özel konaklama fırsatlarını da içeriyor.

Yolcuları Orta Doğu’ya 239$’dan, Hint Yarımadası’na 379$’dan, Afrika’ya 289$’dan ve Avustralya’ya 709$’dan başlayan fiyatlarla rezervasyon yapabilirler. Popüler seyahat noktaları arasında ise, Maldivler (en düşük 379$), Phuket (en düşük 489$), Kolombo (en düşük 409$), Pekin (en düşük 419$) ve Bali (en düşük 509$) bulunuyor. Qatar Airways Privilege Club üyeleri ayrıca, Seyahat Festivali süresince yapılan rezervasyonlar için üç kat fazla Qmil kazanıyorlar.

Seyahat Festivali’nin olağanüstü fırsatlarından yararlanmanın yanı sıra, yolcular aynı zamanda 8 gün süren etkinlik boyunca özel ödüller kazanma şansına da sahipler. Festival boyunca, Qatar Airways ve OneWorld arasındaki işbirliğinde bir çift ‘dünya genelinde’ uçak bileti, imzalı FC Barcelona formaları ve Qatar Airways sponsorlu bir çift FC Barcelona maç bileti kazanma şansı da dahil olmak üzere 600’ün üzerinde ödül veriliyor. Yolcular, Dünya’nın En İyi Business Class’ına ücretsiz upgrade şansını da yakalıyor. Qatar Airways tatil paketlerinin ve Duty Free’de kullanmak üzere alışveriş kuponlarının yanı sıra havayolunun global ağındaki seyahatler için Ücretsiz Ekonomi Class biletleri kazanma şansı da herkese açık.

Qatar Airways Avrupa Kıdemli Başkan Yardımcısı Mr. Jonathan Harding, Seyahat Festivali ile ilgili ise: “İlk kez bu yıl Ocak ayında başlayan Qatar Airways Seyahat Festivali, müşterilere mevcut olan en iyi tekliflerden bazılarını sunan benzersiz bir platform olmuştu. Bu seferki Seyahat Festivali boyunca, yolcularımız, dünyayı keşfetmelerine olanak tanıyacak ve aynı zamanda onlara inanılmaz ödüller kazanma şansı sunacak olan daha da inanılmaz paketler ve seyahat teklifleri arasından seçim yapma imkanına sahip olacak. Sizlere sadece seyahat hayalleri kurmanız için değil, bu hayalleri gerçeğe dönüştürmeniz için de ilham vermek istiyoruz.” dedi.

Seyahat Festivali boyunca geçerli olacak olan fırsatlar, Orta Doğu, Avrupa, Doğu Asya, Hindistan Yarımadası, Asya – Pasifik ve Afrika da dahil olmak üzere Qatar Airways’in dünya çapında uçtuğu 150’den fazla noktaya Ekonomi ve Business Class gidiş dönüş biletlerinde uygulanıyor.

Seyahat Festivali fırsatlarından yararlanmak için, müşteriler qatarairways.com/travelfestival adresini ziyaret edebilirler. Alternatif olarak, rezervasyon yapmak için herhangi bir Qatar Airways satış ofisine ya da seyahat acentasına başvurabilirler.