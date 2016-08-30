Yönetim danışmanlığı firması The Boston Consulting Group’un (BCG) "Kurumsal Portföy Uzmanları" isimli 2016 Birleşme ve Satın alma raporuna göre; kurumsal stratejilerinin bir parçası olarak daha fazla şirket alım satımı yapan firmalar daha az aktif olanlara göre uzun ve orta vadede çok daha yüksek performans sergiliyor.

Birleşme ve satın almalarda aktif yatırım yönetimi yapan bu firmalar alımlarında iyi bir entegrasyon yönetimi, satışlarında ise iyi bir hazırlıkla az riskle daha fazla özkaynak karlılığı sağlayabiliyor. BCG'nin 1991 ile 2015 yılı arasındaki 25 yıllık dönemi incelediği rapora göre, 5 yıllık süre zarfında en az 5 işlem yapan firmaların ortalama özkaynak karlılığı yüzde 10,5 iken, bu oran aynı süre içinde sadece bir kez alım satım yapan firmalar için yüzde 5,3’te kalıyor.

Firmaların sadece yüzde 6’sı ‘satın alma uzmanı’

BCG'nin Paderborn Üniversitesi ile beraber gerçekleştirdiği ve 1991’den bu yana gerçekleştirilen 54 binden fazla birleşme ve satın alma işlemini inceleyen araştırma, firmaları 3 gruba ayırıyor. 5 yıllık sürede en az beş işlem yapan birinci grup "satın alma uzmanı" olarak adlandırılıyor ve genel toplamın sadece yüzde 6’sı (1339 firma) bu gruba giriyor. Bu grup 14 bin işlem ile küresel satın alma ve birleşme hacminin yüzde 25'ini oluşturuyor. 5 yıllık sürede iki ila dört alım satım yapan ikinci grup ise "stratejik seçiciler" adını taşıyor. Bu gruptaki firmalar toplam firmaların yüzde 25'ini oluştururken, toplam işlemlerin yüzde 40'ı bu grupta gerçekleşiyor. 1991’den bu yana dünyada yapılan toplam işlemlerin yüzde 35’ini yani yaklaşık 19.000’ini gerçekleştiren ve "tek işlemciler" olarak adlandırılan üçüncü grup ise tüm firmaların yüzde 69'unu oluşturuyor.