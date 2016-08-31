31 Ağustos 2016 Çarşamba
Dünya E-GazeteOnline Abone Olun
'Türkiye’nin güvenli liman olduğunu 7 dilde anlatıyoruz''Türkiye’nin güvenli liman olduğunu 7 dilde anlatıyoruz'
  • Altın
    124,867    -0.02%
  • Euro
    3,2935    -0.28%
  • Dolar
    2,9549    -0.24%
  • BIST
    76.199    0.11%

THY, Moskova'ya uçuş rekoru

THY, Moskova'ya uçuş sayısını günde 11 sefere çıkararak THY'nin yurt dışında bir günde en fazla uçtuğu nokta oldu.
THY, Moskova'ya uçuş rekoru
»

Türkiye ile Rusya arasında yaşanan krizi avantaja çeviren Türk Hava Yolları (THY), Ankara, Antalya ve İstanbul'dan Moskova'ya gerçekleştirdiği sefer sayılarını arttırarak bir günde Moskova'ya gerçekleştirdiği karşılıklı uçuş sayısını 11'e yükselterek yeni bir rekora imza attı.

Rusya'da Türkçe yayınlanan Gazetem gazetesinde yer alan habere göre Moskova'nın en büyük havaalanlarından Vnukovo Havaalanı'na İstanbul'dan günlük 3, Antalya'dan 6 uçuş ve Ankara'dan da haftada 2 uçuş gerçekleştiren THY'nin Vnukovo uçuş tablosunda haftanın iki günü 11 kez THY'nin adı yazıyor.

Charter seferleri iznin çok geç verilmesi ve henüz charter uçuşlarına başlanmamasını fırsata çeviren THY, Türkiye-Rusya krizi süresince yaşanan yolcu kaybını çok kısa sürede telafisini yapıp artıya geçti.

Özellikle Antalya'ya çok hızlı bir biçimde organize olarak günlük sefer sayısını 6'ya çıkaran THY'nin önümüzdeki günlerde Antalya'ya bir sefer talebi daha olduğunu ve günlük sefer sayısının 7'ye yükseleceğini belirten Vnukovo Havaalanı yetkilileri de yaşanan bu trafikten son derece memnun.Rusya'dan toplam on şehirden Türkiye'ye karşılıklı sefer düzenleyen THY, Moskova haricinde St. Petersburg, Kazan, Ufa, Eketerinburg, Stavrapol, Astrahan, Soçi, Rostov ve Novosbirsk'e uçuş gerçekleştiriyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Qatar Airways'den festival fırsatları29 Ağustos 2016 Pazartesi 16:25
  • Kibar holding üst yönetiminde değişim29 Ağustos 2016 Pazartesi 13:40
  • TOKİ borçlusuna yüzde 20 indirim29 Ağustos 2016 Pazartesi 11:56
  • Vestel uzak pazarlar için fabrika kuracak29 Ağustos 2016 Pazartesi 11:05
  • Otokar, Altay için nihai teklifini sundu29 Ağustos 2016 Pazartesi 10:00
  • Doğuş, Anadolu mutfağını küresel sofraya taşıyor29 Ağustos 2016 Pazartesi 02:30
  • İş Bankası gişerlerde otomatik limit artışı sağlayacak28 Ağustos 2016 Pazar 12:29
  • Enerjisa'dan elektrik dağıtımına 4,5 milyar lira yatırım28 Ağustos 2016 Pazar 10:00
  • 'Yaz sıcakları klima satışlarını yüzde 55 artırdı'28 Ağustos 2016 Pazar 08:30
  • BankPozitif mobil uygulamasını yeniledi27 Ağustos 2016 Cumartesi 10:53

    • ÇOK OKUNANLAR

    SON DAKİKA HABERLER

    FOTO GALERİ

    12345678
    ÖZEL DOSYALAR

    VİDEO GALERİ

    12345678

    ÜYE İŞLEMLERİ

    Copyright 2012 DÜNYA OnlineBurada yer alan yazılı ve görsel içerik, izinsiz olarak,
    kısmen ya da tamamen kopyalanamaz başka yerde kullanılamaz.
    Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim
    BIST Çekince İbaresi BIST isim ve logosu "koruma marka belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri FOREKS tarafından sağlanmaktadır. Sayfamızdaki finansal veriler en az 15 dakika gecikmelidir.