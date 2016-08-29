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TOKİ borçlusuna yüzde 20 indirim

Banka, TOKİ taksit ödemelerini şubelerinden yapan müşterilerine, yüzde 20 indirim fırsatı ile ödeyebilmeleri için ihtiyaç duydukları finansmanı sağlayacağını duyurdu.
TOKİ borçlusuna yüzde 20 indirim
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Halkbank, TOKİ borçlusuna önemli kredi imkanları sunacağını açıkladı.

Halkbank'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, TOKİ'nin duyurduğu indirim kampanyası kapsamında Halkbank müşterileri, konut kredilerinde yüzde 0,80'den başlayan avantajlı faiz oranlarından yararlanabilecek. Ayrıca bu kampanyada iş yeri kredileri için de finansman seçeneği sunuluyor.

Konut kredisi kullanacak olan müşterilerine 1-24 ay için yüzde 0,80, 25-48 ay için yüzde 0,89, 49-60 ay için yüzde 0,90 ve 61-120 ay için yüzde 0,95 gibi faiz oranları sunan Halkbank'ın indirim kampanyası ile TOKİ'ye borcu olanlar yüzde 20 indirime ek olarak 120 aya kadar taksit imkanına kavuşuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Hasan Ünal, yüzde 20 TOKİ indiriminden yararlanmak isteyenler için kampanyanın önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Ünal, finansmana ilişkin şu bilgileri verdi:

"Halkbank olarak tüketicimizin ihtiyaçlarını pusulamız haline getirdik ve ürün ve hizmetlerimizi bu vizyonla hazırlıyoruz. Halkımıza destek vermek en büyük önceliğimiz. Bu doğrultuda kampanya kapsamında sunduğumuz kredi seçenekleri ile müşterilerin tercihlerine göre ödeme planı oluşturabilmelerini, 120 ay vadeye kadar kredi kullanarak taksit tutarlarını bütçelerine göre ayarlayabilmelerini ve nihayetinde TOKİ'ye olan borçlarını yüzde 20 indirim ile ödeyebilmelerini sağlayacağız. Kampanyamızdan yararlanmak isteyen müşterilerimizi 22 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında Halkbank şubelerine bekliyoruz."

 

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