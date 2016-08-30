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Turkcell, mağazada bekleme süresini kısalttı

Şirket, müşterinin mağazada işlem süresini yüzde 30 azaltmayı başardığını duyurdu
Turkcell, mağazada bekleme süresini kısalttı
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Türkiye genelindeki 1030 mağazasında büyük dönüşümün ilk adımı için 20 milyon liralık yatırım yapan Turkcell, müşterinin mağazada işlem süresini yüzde 30 azaltmayı başardı.

Turkcell açıklamasına göre, ülke geneline yayılan 1030 Turkcell İletişim Merkezinde çalışan 5 bin kişiye cihaz satışından numara taşımaya, sabit internet aboneliğinden GSM aboneliğine kadar her işlemi tabletten yapabilecek eğitimi veren ve onları tabletle donatan Turkcell, en uzun işlem süresi olan cihaz satışındaki işlem süresini yüzde 30 azaltmayı başardı.

Açıklamada konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, mağazalardaki büyük dönüşümün ilk adımında müşteriye odaklandıklarını belirterek, "Öncelikle daha iyi hizmet verebilmek için bilgi ve teknolojik altyapımızı yeniliyoruz. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde mağazalarımızdaki dönüşümü tamamlamayı planlıyoruz." bilgisini verdi.

Dönüşüm öncesinde bayiye gelen müşterilerin hat açma kapama, abonelik, numara taşıma, cihaz satışı gibi işlemlerin sadece bayide bulunan bilgisayarlar üzerinden yapılabildiğini aktaran Erkan, "Hayata geçirdiğimiz bu projeyle tüm işlemler tabletten yapılabilecek. Sektörü ilklerle tanıştıran Turkcell, mağazacılıkta da bir ilki gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

'Tüm mağazalar bu sisteme geçecek'

Erkan, dönüşüm projesinin şu anda yüzde 51’inin tamamlandığını ifade ederek, 43 ildeki mağazada her çalışana tablet verip personeli her bir işlemi yapabilecek duruma getirdiklerini kaydetti.

Eylül sonu itibarıyla tüm mağazaların bu sisteme gireceğini aktaran Erkan şöyle devam etti:

"Bu dönüşüm uzun bir çalışmanın ardından gerçekleşti. Öncelikle 95 Türk mühendisi yazılımı 1,5 yılda 3 bin 285 saat çalışarak yeniledi. Ardından çalışanlarımızı eğiterek 7 bin tablet dağıttık. Tabletlerde kurulu Turkcell TV+, fizy, BiP, Turkcell Akademi gibi kendi uygulamalarımızı da müşterilerimize daha rahat anlatabileceğiz. Eskiden PC’den yaptığımız ve evrak tarama gerektiren işlemler için artık çalışanlar sadece tabletten fotoğraf çekip kaydederek işlem yapabiliyor. Diğer donanım bağımlılıklarımız azalıyor. Şimdi müşterilerimize daha kısa sürede daha iyi hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz." 

 

Kaynak: Haber Kaynağı
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