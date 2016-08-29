Vestel İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, tüm ülkelere ihracat yapma hedefi kapsamında uzak coğrafyalardaki ülkelerde yeni fabrikalar kurma planlarının olduğunu bildirdi.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, 2016’nın ilk yarısında konsolide bazda yüzde 24’lük büyüme yakaladıklarını, ihracatın da yüzde 25 arttığını, yılın diğer yarısında da benzer bir oranla büyümeye devam edeceklerini ifade etti.

Erdoğan, beyaz eşyada kapasite artırmak için yeni fabrika yatırımları gerçekleştirmeyi ve mevcut işleri büyütmek üzerine yatırımlar planladıklarını belirterek, iç pazarda yüzde 30'luk büyüme yakalamalarına rağmen asıl hedeflerinin dünyadaki tüm ülkelere ihracat yapmak olduğunu kaydetti.

İhracatın yüzde 75'lik bölümünü Avrupa pazarına yaptıklarını, gelecek dönemde dünyanın geri kalanında da etkili olarak bu oranı dengelemeyi planladıklarını ifade eden Erdoğan, hızla büyüyen Afrika pazarı için Dubai'de bir şirket açacaklarını anlattı.

'Hindistan, Endonezya, Malezya...'

Erdoğan, Güney Amerika ve Asya ülkelerinde yüzde 30-40 civarında uygulanan vergileri aşmak için yerinde üretim yapma planının masalarında olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Yüksek vergilerle karşılaştığımız ülkelere fabrikalar kurarak girmek istiyoruz. Kendimiz veya bir yerli ortakla nasıl bir üretim yapabiliriz, bu yönde araştırmalar devam ediyor. Güney Amerika'nın yanı sıra Hindistan, Endonezya, Filipinler ve Malezya gibi ülkelerle ilgileniyoruz. Şu anda bu tür 5-6 ülkede özel çalışma devam ediyor."

İran'da da üretim planı var

İran'a uygulanan ambargonun kalkması sonrası burada da dağıtım ve satışa başladıklarını kaydeden Erdoğan, İran'da aynı zamanda üretim yapmayı da planladıklarını dile getirdi.

Avrupa pazarı için ise yerel marka satın alma süreçlerine devam edeceklerini bildiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Türkiye, şu anki üretim ve iş gücü kapasitesiyle Avrupa'nın elektronik ve beyaz eşya üretim üssü olabilir. Otomotivde olduğu gibi beyaz eşyada da bir yere gelindi. Bu sektörde çok kuvvetliyiz. Elektronikte de aynı gelişme yaşanabilir. Tüm elektronik cihazların Türkiye'de üretilmemesi için hiçbir sebep yok. İş gücü ortamımız, çalışma şartları, insanımızın verimliliği çok iyi. Bunları yurt dışı operasyonlardaki deneyimlerde gördük. Türk insanının verimliliği, becerikliliği, kapasitesi hakikaten Avrupa'nın birçok ülkesinden daha üstün. Bunu kabul etmemiz lazım. Bu nedenle Türkiye çok iyi bir üretim üssü. Ar-Ge bölümümüzde bin 200 mühendis var, çoğu Türk. Bu insanların önünü açtığınız zaman ne kadar becerikli olduklarını görüyorsunuz. Dünyanın en sessiz çamaşır makinesi, en az su harcayan bulaşık makinesini yapıyorlar, rekorlar kırıyorlar. Bunlar gurur verici şeyler."