28 Ağustos 2016 Pazar
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'Yaz sıcakları klima satışlarını yüzde 55 artırdı'

Yılın ilk yedi ayında gerçekleşen klima satışları, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 55 arttı.
'Yaz sıcakları klima satışlarını yüzde 55 artırdı'
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Sahibinden.com’un, 2016 yılı Ocak-Temmuz aylarını kapsayan klima satış rakamlarına ilişkin verileri belli oldu. Verilere göre, yılın ilk yedi ayında gerçekleşen klima satışları geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 55 arttı. Klima fiyatları ise geçtiğimiz yıla oranla yüzde 21 oranında artarak ortalama 850 TL oldu. 

Tercih edilen klima özelliklerine göre ise sahibinden.com aracılığı ile gerçekleşen satışlarda, tüketiciler tercihlerini enerji tasarrufu yüksek A sınıfı klimalardan yana kullandı. A sınıfı klimaların satışı diğer klimalar arasında yüzde 80,3 olarak gerçekleşti. Duvar tipi klimalar tüketicilerin ilk tercihi olurken, yüksek soğutma gücü (12.000 BTU) olan klimalar da tüketicilerin en çok tercih ettiği özellikler arasında yer aldı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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