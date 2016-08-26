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Zorlu Enerji’nin Türkiye’deki yeni RES'leri devrede

Zorlu Enerji’nin Türkiye’deki ikinci rüzgar santral projesi olan Sarıtepe-Demirciler Rüzgar Enerjisi Santralleri, tam kapasite elektrik üretimine başladı
Zorlu Enerji’nin Türkiye’deki yeni RES'leri devrede
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Zorlu Enerji’nin Türkiye’deki ikinci rüzgar santral projesi olan Sarıtepe-Demirciler Rüzgar Enerjisi Santralleri (RES), tam kapasite elektrik üretimine başladı. 80,3 MW kurulu güce sahip iki santral, Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde 100 milyon avro yatırımla faaliyete geçti.


Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin yaptığı açıklamaya göre, şirket yerli ve yenilenebilir enerji alanında Türkiye’de referans projeler geliştirmeyi sürdürüyor. 

Zorlu Enerji’nin Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde 100 milyon avro yatırımla kurulumunu gerçekleştirdiği Sarıtepe-Demirciler Rüzgar Enerjisi Santralleri (RES) projesi tam kapasite elektrik üretimine başladı.

80,3 MW kurulu güce sahip proje, Zorlu Enerji’nin, Türkiye’nin en büyük rüzgar santralleri arasında gösterilen 135 MW kurulu güçteki Gökçedağ RES’den sonra Türkiye’deki ikinci RES projesi konumunda.

Sadece Türkiye’nin değil, Pakistan’ın da en büyük RES yatırımcıları arasında yer aldıklarını belirten Zorlu Enerji Genel Müdürü Sinan Ak, şunları kaydetti: 

“Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde 100 milyon avro yatırımla kurduğumuz Sarıtepe - Demirciler RES ile birlikte yerli ve yenilenebilir enerjinin yurt içi portföyümüzdeki oranı yüzde 67’ye yükselirken; rüzgarda Türkiye’de 215.3, Pakistan yatırımımızla birlikte ise toplam 271.7 MW’lık güce ulaştık.”


Yerli ve yenilenebilir enerji alanında Türkiye’nin vizyonunu ileri taşıyan projeler geliştirdiklerini belirten Ak, tüm rüzgar projelerinde gönüllü karbon piyasasında işlem gören enerji projelerini derecelendiren standartlar arasında en itibarlısı olan “Gold Standard” sertifikasına sahip olmalarının bunun önemli bir yansıması olduğunu dile getirdi. 

Ak, “Yatırımlarımızda ekonomik sürdürülebilirlik kadar, toplumsal ve çevresel sürdürülebilirliği önemsiyor ve bunun gereklerini yerine getiriyoruz. Sektörümüz açısından da ilham verici olduğuna inandığımız projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.

Zorlu Enerji, Pakistan’ın ilk rüzgar santralinin de yatırımcısı ve işletmecisi konumunda. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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