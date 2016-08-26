Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, Şırnak'ın Cizre ilçesinde polis kontrol noktasına PKK'lı teröristlerce bomba yüklü kamyonla düzenlenen ve 8 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili kınama mesajı yayımladı.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada saldırının şiddetle kınandığı belirtilerek, "Alçakça düzenlenen, toplumumuzun huzurunu ve birliğini hedef alan bu saldırılar asla amacına ulaşamayacaktır. Milletimizin inanç ve kararlılığı, her türlü sorunu çözmeye muktedirdir. Cizre'deki polis noktasına düzenlenen saldırıda şehit olan güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar dileriz." denildi.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinden yayımlanan kınama mesajında, 8 polisin şehit düştüğü ve çok sayıda yaralının bulunduğu saldırıdan dolayı büyük bir üzüntü duydukları belirtilerek, "Şırnak'ta yaşanan bu terör olayını lanetliyor, kaybettiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, milletimize baş sağlığı diliyoruz." denildi.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinden yayımlanan kınama mesajında da "Toplumsal huzuru hedef alarak karanlık yüzünü bir kez daha tüm insanlığa gösteren, alçak terör örgütü, hiç bir zaman hain ve sinsi emellerine ulaşamayacaktır. Devletimizin kararlılıkla sürdürdüğü terörle mücadele sürecinde, hayatlarını hiçe sayıp şehit olan güvenlik kuvvetlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve tüm yurttaşlarımıza başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.